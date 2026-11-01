Marathwada Water Crisis: मराठवाड्यात पाणीप्रश्न पेटला! कुठे शेतकऱ्यांचा समृद्धी महामार्गावर रास्ता रोको, तर कुठे महिलांचे टाकीवर ‘शोले स्टाइल’ आंदोलन

छत्रपती संभाजीनगर/हिंगोली : मराठवाड्यात पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, सिंचनासाठी पाणी मिळावे म्हणून शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागत आहे, तर पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागत आहे. वैजापूरमध्ये नांदूर मधमेश्वर कालव्यातून आवर्तन सोडण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी समृद्धी महामार्गावर शनिवारी रास्ता रोको केला. या वेळी झालेल्या झटापटीत एका शेतकऱ्याच्या डोक्याला दुखापत झाली. दुसरीकडे हिंगोली जिल्ह्यातील गोंधनखेडा येथे पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांनी थेट पाण्याच्या टाकीवर आंदोलन केले..हिंगोली : गावात पिण्याच्या पाण्याचा थेंबही मिळत नसल्याने महिलांना पाण्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ आली आहे. वारंवार निवेदने देऊनही प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याने गोंधनखेडा (ता. सेनगाव) येथील संतप्त काही महिलांनी शनिवारी टाकीवर ‘शोले स्टाइल’ आंदोलन केले. तब्बल चार ते पाच तासांनंतर आश्वासन मिळाल्यानंतर महिलांनी आंदोलन मागे घेतले..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.\rसुमारे ६०० ते ७०० लोकसंख्या असलेल्या गोंधनखेडा येथे बाराही महिने पाणीटंचाई भासते. गावात शासनाच्या वतीने जलस्वराज्य योजना राबविण्यात आली, या योजनेची दोन वर्षांपूर्वी चाचणीही घेण्यात आली. मात्र, ग्रामस्थांना थेंबभरही पाणी मिळाले नाही. पाणीप्रश्न सोडवावा, यासाठी महिलांनी अनेक वेळा पंचायत समिती प्रशासनाला निवेदने दिली. मात्र, उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे संतापलेल्या महिलांनी पाण्याच्या टाकीवर आंदोलन सुरू केले. जोपर्यंत पाणी मिळत नाही, तोपर्यंत उतरणार नाही, असा पवित्रा त्यांनी घेतला. सुमारे चार ते पाच तासांनंतर अधिकारी आंदोलनस्थळी दाखल झाले. त्यांनी पाणीप्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर महिलांनी आंदोलन मागे घेतले..वैजापूर (जि. छत्रपती संभाजीनगर) : नांदूर मधमेश्वर कालव्यातून सिंचनासाठी आवर्तन सोडण्याच्या मागणीसाठी समृद्धी महामार्गावर शनिवारी आंदोलन झाले. यावेळी शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी कारवाई करताना झालेल्या झटापटीत चिंचडगाव येथील अनिल काळे यांच्या डोक्याला दुखापत झाली. पोलिसांच्या मारहाणीतच डोके फुटल्याचा आरोप काळे यांनी केला. .Chakan MIDC: चाकण एमआयडीसीतील कामगारांना दिवाळी गिफ्ट! कुणाला ३० हजार, तर कुणाला ५५ हजारांचा बोनस.\rनांदूर मधमेश्वर कालव्याच्या पाण्यासाठी आधार शेतकरी जलदूत समितीचे पंडित शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली उपोषण सुरू असताना, शनिवारी दुपारी संतप्त शंभराहून अधिक शेतकरी व महिलांनी समृद्धी महामार्गावर तीन तास ठिय्या मांडला. महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पोलिसांनी आंदोलकांना बळाचा वापर करून बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळी झटापट झाली. शेतकऱ्याचे डोके फुटल्याची माहिती पसरताच आंदोलन चिघळले. पाण्याचे प्रमाण आणि प्रत्यक्ष आवर्तनाची तारीख जाहीर केल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका उपोषणकर्त्यांनी घेतली. दरम्यान, संबंधित शेतकऱ्याला पोलिसांनी मारहाण केलेली नसल्याचे पोलिस अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.