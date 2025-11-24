मराठवाडा

Marathwada Weather Update: मराठवाड्यामध्ये काही दिवस तापमानात चढ-उतार दिसणार; धुक्यामुळे सकाळी थंडी

Overview of Marathwada Weather Trends: मराठवाड्यात तापमानात चढ-उतार सुरू राहणार. रब्बी पिकांसाठी बुरशीजन्य धोका वाढण्याची शक्यता. शेतकऱ्यांनी हवामानानुसार शेतीची कामे आखावी.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

परभणी : मराठवाड्यात दोन दिवसांपासून थंडीचे प्रमाण कमी झाले असून पुढील दोन आठवड्यांत तापमानातील चढ-उतार सुरूच राहातील.

