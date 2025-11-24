Marathwada Weather Update: मराठवाड्यामध्ये काही दिवस तापमानात चढ-उतार दिसणार; धुक्यामुळे सकाळी थंडी

परभणी : मराठवाड्यात दोन दिवसांपासून थंडीचे प्रमाण कमी झाले असून पुढील दोन आठवड्यांत तापमानातील चढ-उतार सुरूच राहातील..२४ ते २७ नोव्हेंबर या काळात दिवसाच्या तापमानात घट होऊन कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी जाणवेल, तर किमान तापमानातही लक्षणीय घट होत थंडीची तीव्रता वाढेल. सकाळी धुक्याची दाट शक्यता असल्याने वातावरण थंड राहण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे..२८ नोव्हेंबर ते ४ डिसेंबरदरम्यान दिवसाचे कमाल तापमान सरासरीसमान येण्याची शक्यता आहे. किमान तापमान मात्र या काळात सरासरीपेक्षा कमी ते सरासरीएवढे राहू शकते. त्यामुळे सकाळ-संध्याकाळी गारवा टिकून राहील, दिवसभर हलकी ऊब जाणवू शकते..हवामानातील या चढ-उतारामुळे रब्बी पिकांवर बुरशीजन्य रोगांचा धोका संभवत असल्याने शेतकऱ्यांनी नियमित निरीक्षणासोबतच आवश्यक ते प्रतिबंधात्मक उपाय करावेत, असे वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील ग्रामीण हवामान विभागाने सूचित केले आहे..Maharashtra Weather Alert : महाराष्ट्रावर पुन्हा पावसाचे संकट, थंडीची लाट ओसरली; हवामान विभागाचा अंदाज.पुढील पंधरवडा थंडीचा प्रभाव अधिक जाणवणारा असेल. त्यामुळे हवामानातील बदलांनुसार शेतीची कामे आखण्याचे आवाहनही या विभागाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.