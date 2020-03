बदनापुरात दुकानांसमोर ग्राहकांसाठी मार्किंग

बदनापूर (जि.जालना) - येथे नगरपंचायतीने कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी फळे, भाजी, किराणा व औषधी दुकानांसमोर ग्राहकांना उभे राहण्यासाठी तीन - तीन फुटांची मार्किंग केली आहे. शिवाय निर्धारित मार्किंगवर ग्राहक उभे राहिल्यास त्यांना सामान देण्याची सूचना दुकानदारांना केली आहे. एकूणच ग्राहकांनी अशी शिस्त पाळल्यास कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यात यश मिळणार आहे. दरम्यान, नगरपंचायत स्वच्छता विभागाचे अभियंता गणेश ठुबे यांनी यंत्रणेमार्फत सर्वत्र मार्किंग करून व्यापारी व ग्राहकांना एकमेकांत अंतर ठेवण्याची विनंती केली आहे. हेही वाचा : जालन्याच्या इतिहासात प्रथमच स्टील उद्योग बंद विशेष म्हणजे त्यांनी मार्किंग केल्यावर नगरपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांना उभे करून प्रात्यक्षिक देखील करून दाखवले. या नियमाचा भंग करणाऱ्या ग्राहकांना व्यापाऱ्यांनी माल देऊ नये, असेही सूचित करण्यात आले आहे. मात्र यानंतरही बेशिस्तपणे एकमेकांना खेटून उभे राहत माल विकत घेण्याचा प्रकार घडतच होता. बाहेर जिल्ह्यातून आलेल्यांना फॉर्म मागील पंधरा दिवसांत विदेशातून अथवा मुंबई, पुणे तसेच बाहेर जिल्ह्यातून आलेल्या प्रवाशांनी नगरपंचायतीने उपलब्ध केलेला फॉर्म ऑनलाईन पद्धतीने भरून देण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. हा फॉर्म आलेला प्रवाशी अथवा त्याचे नातेवाईक भरू शकतात. ही माहिती प्राप्‍त झाल्‍यानंतर आरोग्य विभागामार्फत सदरील व्‍यक्‍ती व त्‍यांचे कुटुंबीय यांची काळजी घेण्‍यात येईल. अशा लोकांची माहिती द्यायची असेल तर त्‍या व्‍यक्‍तीचे कुटुंब प्रमुखाने नाव व संपर्क क्रमांक कळवावा, त्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येणार आहे. प्रवाशी आजारी असल्‍यास त्याने नजीकच्या शासकीय आरोग्य संस्‍थेत उपचार घ्यावा, अथवा जिल्हा कोरोना नियंत्रन कक्षाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन मुख्याधिकारी डॉ. पल्लवी अंभोरे यांनी केले आहे. शहरात फवारणी बदनापूर शहरात नगरपंचायतीच्या वतीने ठिकठिकाणी निर्जंतुकीकरण फवारणी करण्यात आली. बदनापूर शहरात मागील चार दिवसांपासून नगरपंचायत प्रशासन फवारणी करीत नसल्याची नागरिकांतून ओरड होत होती. त्यामुळे नगरपंचायतीने ही पावले उचलली. ठाण्यात हात धुतल्यावरच प्रवेश कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी बदनापूर पोलिस ठाण्याच्या दर्शनी भागात पाण्याचे जार, हॅण्डवॉश ठेवण्यात आलेले आहे. पोलिस कर्मचारी असो किंवा तक्रारदार पोलिस ठाण्यात प्रवेश करण्यापूर्वी त्यास आधी आपले हात स्वच्छ करावे लागत आहेत. महामार्ग झाला ओस बदनापूर शहरातून जाणारा जालना - औरंगाबाद महामार्ग कायम वर्दळीचा आहे. या मार्गावर दिवसातून अनेकदा वाहतूक कोंडी होते. मात्र जनता कर्फ्यू, जिल्हासिमाबंदी आणि लॉकडाऊन अशा निर्णयामुळे या महामार्गावर अगदीच तुरळक वाहतूक सुरू आहे. इतिहासात हा महामार्ग कधीच एवढा मोकळा दिसून आला नाही.

