Beed News: परफेक्ट च्या शोधात अनेक जण रिजेक्ट; तरुणींच्या अटींमुळे तरुणांचे वय चालले वाढत; शेतकरी मुलांना नकारच

बीड: मुलगा शासकीय नोकरदार हवा... शिकलेला असावा... सासू-सासरे जवळ नकोत... सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे किमान चार ते पाच वर्षे मुलगा शहरात राहणारा असावा... अशा एक ना अनेक अपेक्षा घेऊन बसलेल्या मुली अन् मुलींच्या पालकांमुळे अनेक मुलांचे लग्नाचे वय निघून जात असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. दरम्यान, सर्वत समाजांमध्ये मुलींची संख्याही कमी होत असल्याने अनेकांची लग्ने जमत नसल्याचे वास्तव चित्र समोर आले आहे..प्रत्येक आई-वडिलांना आपली मुलगी सुखी घरात नांदावी, अशी अपेक्षा असते. नोकरी, जॉब असलेल्या मुलांना अधिक पसंती दिली जात आहे. मात्र, गरीब असो वा श्रीमंत, शेतकरी मुलाला मुलगी देण्यास आई-वडील राजी होईनात. कोरोनाच्या संकटामुळे अनेक तरुण मोठ्या शहरातून गावात आले. काही तरुण पुन्हा शहरात परत गेले. मात्र, कोरोनाच्या काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्याने बरेच युवक खेड्यातच रमले. सद्यःस्थितीत उपवर मुलींची संख्या कमी असल्याने तरुणांचे लग्न जुळणे कठीण झाले आहे. परिणामी, उपवर मुलांच्या वडिलांची फारच दमछाक होत असल्याचे वास्ताव समोर आले आहे.."माझे वय ३५ सुरू आहे. मी आतापर्यंत २० ते २२ मुली पाहिल्या. प्रत्येकवेळी वेगळे कारण देत मुलीचे नातेवाईक मुलगा पसंत नसल्याचे सांगत होते. मी वेलसेटल्ड आहे. स्वतःचे घर आहे, जॉब आहे तरीही माझे लग्न जमत नाही. का तर म्हणे, तुम्हाला शेती नाही. हे ऐकून धक्काच बसला."— शेखर दरेकर, प्राध्यापक"माझे एम.ई. पर्यंत शिक्षण झाले आहे. मी पुण्यात चांगला जॉब करतो. पण, मला म्हणावी तशी मुलगीच मिळत नाही. खूप प्रयत्न केले, ऑनलाइन वधू-वर सूचक केंद्र जॉइन केले, तिथेही मेळ लागेना. कोणी मुलगी देता का मुलगी? असे म्हणण्याची वेळ आली आहे."— शिवराज थळकर,अभियंता.एकत्रित कुटुंब नको गं बाईपूर्वी एकत्रित कुटुंबाला सर्वाधिक मुली पसंती देत होत्या. मात्र, अलीकडच्या काळात शिकल्या-सवरलेल्या मुलींना आता एकत्रित कुटुंब पद्धती नकोशी झाली आहे. नवरा कामाला... मुलगी कामाला... पैसे कमवायचे... एन्जॉय करायचा अन् जीवन जगायचं एवढेच जीवन आताच्या मुलींचे ध्येय आहे. त्यामुळे अनेक मुली सासू-सासरेही जवळ नको.. मूलबाळ लवकर नको अशी मागणी आपल्या पतीसमोर करतात.शेतकरी मुलांवर वाईट दिवसएकीकडे कोरोना, दुष्काळ, अतिवृष्टीने संकटात टाकलेल्या शेतकऱ्यांना आता चांगल्या घरातील मुलीही संकटात टाकत आहेत. शेती करणाऱ्या मुलाला मुलगी देण्यास ९० टक्के पालक होकार देत नसल्याचे समोर आले आहे. शेकडो एकर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलालाही मुलगी मिळत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे..लग्न थांबण्याची महत्त्वाची कारणेमुलीला शासकीय नोकरदार, मेट्रो सिटीत राहणारा नवरा हवा आहे.एकत्रित कुटुंब नको, सासू-सासरे जवळ नकोत.मुलगी बीई असेल, तर मुलगा एमई हवा आहे.शेतकरी मुलाला ९५ टक्के मुली नकार देत आहेत.व्यसनाधीन मुलगा असल्यानेही अनेक मुली पसंत करीत नाहीत.पुणे-मुंबईत राहणारा असेल, तर लवकर पसंती.दिसायला सुंदर, स्मार्ट व ऐकणारा हवा..