Divorce Case : तिशीच्या आतच नवविवाहितांना ‘वेगळं राहायचंय’; सर्वाधिक अर्ज २० ते ३० वयोगटातील तरुणाईचे

लातूर - लग्न हा दोन व्यक्तींना, दोन कुटुंबांना जोडणारा एक सोहळा आहे. आयुष्याला मिळणारं एक वेगळं वळण आहे. लग्नानंतर वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या आपल्या खांद्यावर येतात. या जबाबदाऱ्या आनंदाने पार पाडणारी, एकमेकांना समजून घेऊन सुखाने संसार करणारी कितीतरी उदाहरणे आजूबाजूला आहेत..पण, लग्नानंतर अवघ्या काही वर्षांत 'वेगळं राहायचंय' म्हणणाऱ्या नवविवाहितांची संख्या आता वाढताना दिसत आहे. म्हणूनच घटस्फोटासाठी अर्ज करणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक अर्ज ते अवघ्या २० ते ३० वयोगटातील तरुणाईचे आहेत, अशी धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.मानसिक-शारीरिक छळ, हुंडा, विवाहबाह्य संबंध अशी गंभीर कारणे पती-पत्नीला विभक्त होण्यास कारणीभूत ठरतात. याशिवाय, कुटुंबात बऱ्याचदा छोट्याशा कारणावरूनही टोकाचा निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे मुंबई, पुणे अशा मोठ्या शहरांत घटस्फोटासाठी येणाऱ्या अर्जांची संख्या मोठी असते. आता लातूरसारख्या जिल्ह्यात घटस्फोटांसाठी पुढे येणाऱ्यांची संख्या वाढताना दिसत आहे..याबाबतची न्यायालयात सध्या १ हजार ५०० हून अधिक प्रकरणे आहेत. त्यात नव्याने दररोज येणाऱ्या एका प्रकरणाची भर पडत आहे. या सर्व प्रकरणांत वयाच्या तिशीतील तरुण-तरुणींचे प्रमाण सर्वाधिक आहे, अशी माहिती न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, समुपदेशन केंद्र, पोलिस, सखी : वन स्टॉप सेंटर येथून समोर आली आहे.लग्न आयुष्यातील एक महत्त्वाचा आणि अविस्मरणीय क्षण असतो. अशा प्रसंगात काहीजण वैयक्तिक माहिती दडवून ठेवतात किंवा खोटी माहिती सांगतात. मुलाला मोठ्या शहरात नोकरी आहे, मोठे पॅकेज आहे, शहरात स्वतःचे घर आहे... अशी खोटी माहिती सांगून विवाह केला जातो. पण नंतर नवऱ्याकडे काहीच नाही, हे समोर येते. अशा प्रसंगात घटस्फोटासाठी अर्ज पुढे येत आहेत..मुलाला दारू, सिगारेट व इतर व्यसन असणे, व्यसनातून मुलीला मारहाण करणे, अत्याचार करण्याचेही प्रकार घडत आहेत. सध्या घटस्फोटासाठी येणाऱ्या चार अर्जांपैकी २ अर्ज या प्रकारातील आहे. बऱ्याच प्रकरणात कुटुंबीयांचा अवास्तव सहभाग, हेही घटस्फोटाचे एक कारण पुढे येत आहे, अशी माहिती काही समुपदेशकांनी 'सकाळ'ला दिली..ही कारणे येताहेत पुढेलग्नावेळी नोकरीची, पगाराची खोटी माहिती देणेमुलाला असलेले व्यसन, त्यातून होणारी भांडणेनोकरी न मिळणे, त्यातून वाढणारा कर्जबाजारीपणातासन्तास सोशल मीडिया पाहणे अन् फोनवर बोलणेविवाहबाह्य संबंध आणि संबंध असल्याचा संशयलग्नानंतर सासरी होणारा कौटुंबिक हिंसाचारमुलांच्या संसारात कुटुंबीयांचा वाढता हस्तक्षेप .ती रात्रभर फोनवर बोलत राहते, तो सातत्याने इन्स्टाग्राम पाहत राहतो... अशा वेगवेगळ्या लहान-सहान कारणांमुळे 'आमचे पटत नाही. आता आम्हाला घटस्फोट हवा आहे', असे म्हणणारे नवविवाहित आमच्याकडे येत आहेत. वेगवेगळ्या कारणांमुळे येणारा चिडचिडेपणा, नैराश्य यातूनही अनेकदा टोकाचे निर्णय घेतले जात आहेत. लग्नानंतर एक मूल होतं, अशावेळी हे निर्णय होतात. त्यावेळी परिस्थिती आणखीनच कठीण आणि गुंतागुंतीची असते. म्हणून नात्यात संवाद, समंजसपणा हवा. कठीण प्रसंगात दोघांनीही एक पाऊल मागे घेण्याची तयारी ठेवावी, तरच नाते टिकून राहते.- स्वाती हुंडेकरी-डोके, समुपदेशक, सखी वन स्टॉप सेंटर.