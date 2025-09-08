Kej News : विवाहितेची प्रसूती! कन्यारत्न झाले, मात्र आनंदावर विरजण पडले, जिलेबी ऐवजी हातात बेड्या पडण्याची धास्ती

केज - प्रसूती वेदना जाणवू लागल्याने उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केलेल्या एका गरोदर मातेने रविवारी (ता. ०७) दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास स्त्री जातीच्या (मुलगी) गोंडस बाळाला जन्म दिला आहे. मात्र प्रसूतीनंतर करावयाच्या प्रशासकीय प्रक्रियेत आधार कार्डावरील जन्म तारखेवरून ती महिला पंधरा वर्षीय अल्पवयीन असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे..त्यामुळे ती महिला तपासात अल्पवयीन असल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्या प्रसूती झालेल्या महिलेच्या पतीसह इतर नातेवाईकाविरोधात अत्याचार आणि पोक्सोचा गंभीर गुन्हा दाखल होण्याच्या शक्यतेने एकच खळबळ उडाली आहे. धारूर तालुक्यातील गोपाळपूर एका गरोदर मातेला तिच्या नातेवाईकांनी सात सप्टेंबर रोजी केज शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले..प्रसूतीसाठी दाखल करून घेण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे व आधार कार्डची रूग्णालय प्रशासनाकडून मागणी करण्यात आली. आधार कार्डवरील त्या गरोदर मातेची जन्म तारीख पाहिली असता सदरील गरोदर माता ही पंधरा वर्षाची अल्पवयीन असल्याचे उपचार करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले..ती गरोदर माता ही पंधरा वर्ष वयाची अल्पवयीन असल्याचे निष्पन्न होताच उपजिल्हा रुग्णालय प्रशसनाकडून केज पोलिसांना यासंबंधीची माहिती देण्यात आली आहे. या माहितीवरून त्या महिलेच्या पती विरोधात अत्याचार व पोक्सो अंतर्गत गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे. तसेच इतर नातेवाईकांसह विवाह लावून देणाऱ्यांच्या विरोधातही बालविवाह लावून दिल्याचा गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी केज पोलीस पुढील तपास करीत आहेत..पोलीस तपासात बालविवाह निदर्शनास आल्यास कारवाई अटळ -विवाहावेळी मुलीचे वय अठरा वर्ष तर मुलाचे वय एक्केवीस वर्ष पूर्ण असणे आवश्यक आहे. विवाहाच्या वेळी या नियमाचे उल्लंघन झाल्याचे पोलीस तपासात आढळून आल्यास कठोर कारवाई होणे अटळ आहे. यासाठी बालविवाह टाळणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे जर आपल्या गावात व परिसरात असा बालविवाह होत असल्याचे निदर्शनास आले. तर एक जागरूक नागरिक म्हणून त्यासंबंधीची माहिती प्रशासनाला देणे समाज हिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे..प्रतिक्रिया -'उपजिल्हा सात सप्टेंबर रोजी दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास प्रसूती झाली आहे. त्या मातेने एका स्त्री जातीच्या (मुलगी) तीन किलो शंभर ग्रॅम वजनाच्या गोंडस बाळाला जन्म दिला आहे. प्रसूती झाली त्यावेळी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. फिजा व भूलतज्ञ डॉ. स्वाती साखरे या कर्त्यव्यावर हजर होत्या. आधार कार्डवरून अल्पवयीन असल्याचे दिसून येते. परंतू शाळेच्या शाळा सोडल्याचा दाखल्यावर (टी.सी) जन्म तारीख बरोबर असल्याचे नातेवाईकांनी सांगितले आहे. त्यांना नऊ सप्टेंबर रोजी दुपारी शाळा सोडल्याचा दाखला सादर करण्याचे सांगितले आहे. तो सादर न केल्यास पुढील कारवाई करण्यात येईल.'- डॉ. दत्तात्रय केंद्रे, (वैद्यकीय अधीक्षक- उपजिल्हा रूग्णालय, केज).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.