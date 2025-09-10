मराठवाडा

Basmat News : वसमत मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसची पकड मजबूत, अनेक नेत्यांचा पक्षप्रवेश

NCP in Hingoli : हिंगोली जिल्ह्यात वसमत मतदारसंघातील अनेक राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याने आगामी स्थानिक निवडणुकांआधी राजकारणात नवा कलाटणी पाहायला मिळत आहे.
NCP in Hingoli

NCP in Hingoli

Sakal

पंजाब नवघरे
Updated on

पंजाब नवघरे

हिंगोली : वसमत विधानसभा मतदारसंघातील विविध पक्षातील  जिल्हा परिषद,पंचायत समिती सदस्य,चार सरपंच ,चार टोकाई कारखान्याचे संचालक यांनी राष्ट्रवादीचे घड्याळ बांधले आहे.मोठा गट राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये दाखल झाल्याने हिंगोली जिल्ह्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.आगामी स्थानीक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर राष्ट्रवादीने मोठा डाव टाकला असुन अन्य पक्षात धांदल उडाली आहे. मुंबईत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थित हा पक्षप्रवेश सोहळा बुधवार (ता.१० ) पार पडला.

Loading content, please wait...
ncp mla
Ajit Pawar political address
Hingoli Tractor Festival
Hingoli Police Investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com