Basmat News : वसमत मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसची पकड मजबूत, अनेक नेत्यांचा पक्षप्रवेश

पंजाब नवघरे हिंगोली : वसमत विधानसभा मतदारसंघातील विविध पक्षातील जिल्हा परिषद,पंचायत समिती सदस्य,चार सरपंच ,चार टोकाई कारखान्याचे संचालक यांनी राष्ट्रवादीचे घड्याळ बांधले आहे.मोठा गट राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये दाखल झाल्याने हिंगोली जिल्ह्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.आगामी स्थानीक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर राष्ट्रवादीने मोठा डाव टाकला असुन अन्य पक्षात धांदल उडाली आहे. मुंबईत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थित हा पक्षप्रवेश सोहळा बुधवार (ता.१० ) पार पडला..आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये इन्कमिंग वाढली आहे. मागील सहा महिन्यात हा सहावा पक्षप्रवेश आहे .मोठ्या संख्येने विविध पक्षातील पदाधिकारी कार्यकर्ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात दाखल झाले आहेत. आमदार राजू नवघरे यांनी संघटनात्मक बांधणीवर भर देत विविध पक्षातील कार्यकर्त्यांना आपलंस केलं आहे. वसमत विधानसभा मतदारसंघ सह संपूर्ण जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसवर आमदार राजू नवघरे यांनी मजबूत पकड निर्माण केली आहे..आमदार नवघरे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून विविध पक्षातील कार्यकर्ते पदाधिकारी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये येत आहेत. मुंबईत बुधवारी झालेल्या पक्षप्रवेश सोहळ्यामध्ये विविध पक्षातील कार्यकर्ते पदाधिकारी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला..गिरगाव गटाचे जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य विलास रायवाडे, पंचायत समितीचे माजी सदस्य विलास नादरे,विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीचे चेअरमन सुनील नादरे, माजी सरपंच पांडुरंग नादरे, माजी सरपंच मारोतराव कुंभारकर,टोकाई कारखान्याचे संचालक ,विठ्ठलराव कराळे, सुनील बागल,उपसरपंच माधवराव कोटे,सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी राजकुमार दवणे,बंडू पाटील नादरे याच अनेक कार्यकर्त्यांनी व पदाधिकाऱ्यांनी प्रवेश केला आहे. यावेळी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ, क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांची उपस्थिती होती..हिंगोली जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस मजबूत झाली आहे. गावपातळीवर कार्यकर्त्यांचे संघटन वाढले आहे. वसमत मतदारसंघात होत असलेल्या विकास कामांना भारावून कार्यकर्ते पक्षात येत आहेत. जुन्या आणि नव्या कार्यकर्त्यांचा समन्यवय ठेवुन सन्मान राखला जाईलआमदार राजु नवघरे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.