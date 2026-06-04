Bidkin Car fire: क्षणात कार झाली आगीचा गोळा! बिडकीन बसस्थानकाजवळ उभ्या वाहनाला भीषण आग; नागरिकांच्या तत्परतेने टळली मोठी दुर्घटना

-रविंद्र गायकवाडबिडकीन : छत्रपती संभाजीनगर-पैठण महामार्गावरील बिडकीन येथील नवीन बसस्थानक परिसरात उभी असलेल्या एका कारला गुरुवारी (दि. ४) दुपारी अचानक भीषण आग लागल्याची घटना घडली. तब्बल अर्धा तास आगीने धुमाकूळ घातल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. या आगीत कार पूर्णपणे जळून खाक झाली असून सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.मिळालेल्या माहितीनुसार, नवीन बसस्थानक परिसरात उभी असलेल्या कारमधून अचानक धूर निघण्यास सुरुवात झाली. काही क्षणांतच आगीने रौद्ररूप धारण करत संपूर्ण वाहनाला वेढले. भर दुपारी बसस्थानक परिसरात नागरिकांची वर्दळ सुरू असल्याने घटनास्थळी एकच धावपळ उडाली. आगीच्या ज्वाळा आणि धुराचे लोट दूरवरून दिसत असल्याने नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती..उन्हाचा कडाका वाढल्याने वाहनाच्या इंजिन भागात बिघाड होऊन आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. आग इतकी भीषण होती की काही मिनिटांतच संपूर्ण कार ज्वाळांच्या विळख्यात सापडली. वाहनातील सर्व साहित्य जळून खाक झाले..घटनेची माहिती मिळताच बिडकीन पोलिस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. दरम्यान, आग नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे पाहून स्थानिक नागरिकांनीही मदतीसाठी पुढाकार घेतला. अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचण्यापूर्वीच खासगी पाणी वाहतूक करणाऱ्या टँकरच्या सहाय्याने आग विझविण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले. नागरिक आणि पोलिसांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे सुमारे ३० मिनिटांच्या अथक प्रयत्नांनंतर आग नियंत्रणात आणण्यात यश आले..सुदैवाने कार बसस्थानकाच्या मोकळ्या जागेत उभी असल्याने आग इतर वाहनांपर्यंत किंवा परिसरातील नागरिकांपर्यंत पोहोचली नाही. त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली. अन्यथा बसस्थानक परिसरात मोठे नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती.या आगीत कारचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज असून वाहन पूर्णपणे जळून खाक झाले आहे. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून बिडकीन पोलिस पुढील तपास करीत आहेत..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.नागरिकांच्या तत्परतेमुळे मोठी दुर्घटना टळलीआग लागल्यानंतर स्थानिक नागरिकांनी प्रसंगावधान राखत खासगी टँकरच्या सहाय्याने आग विझविण्यास मदत केली. तसेच पोलिसांनीही तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणल्याने संभाव्य मोठी दुर्घटना टळली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.