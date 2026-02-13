Jalna News : सरकारी डेटावर डल्ला! आधार, पॅन, गॅस कार्ड, वाहन डिटेल्ससह ई-चालनाची माहिती लिंक; सहा हजार बनावट वेबसाईट सक्रिय

जालना - एपीआय (ॲप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) चा वापर करून सरकारी ‘सारथी’च्या वेबसाईटमधून सरकारी डेटा चोरी होत असल्याचा प्रकार जालना पोलिसांनी उघडकीस आणला आहे. बनावट लर्निंग लायसन्सपासून सुरू झालेला तपास आता देशात सध्या सक्रिय असलेल्या सहा हजार बनावट वेबसाईटपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे..या बनावट वेबसाईटद्वारे देशभरात आधार, पॅन, गॅस कार्डसह आरटीओ कार्यालयातील सरकारी डेटा चोरी होत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. दरम्यान गुरुवारी (ता.१२) जालना पोलिसांनी गुडगाव (रा. हरियाना) येथील अजय सेतीया याला ताब्यात घेतले असून आणखी मोठे धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता आहे..आरटीओ कार्यालयाच्या प्रक्रियेला बायपास करून ८० रुपयांत बनावट वेबसाईटद्वारे लर्निंग लायसन्स दिले जात असल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरणाच्या तपासाची सूत्रे अप्पर पोलिस अधीक्षक आयुष नोपाणी यांनी हाती घेतल्यानंतर बनावट वेबसाईट ‘सारथी’ वेबसाईटशी लिंक करण्यासाठी एपीआय खरेदी करणारा अमर शिव भारती याला वाराणसीतून अटक केली..संशयित अमर भारती याने २९७ बनावट वेबसाईट तयार केल्याचे पुढे आले. या लिंकद्वारे सायबर पोलिसांना गुरुग्राम येथील अजय सेतीया या संशयिताचे नाव पुढे आले. अजय सेतीया याची प्राथमिक चौकशी केल्यानंतर तब्बल सहा हजार बनावट वेबसाईटद्वारे सरकारी डेटा चोरला जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली..सायबर पोलिसांनी अजय सेतीया याचा गुडगाव न्यायालयाकडून ट्रान्सफर वॉरंट मिळवला असून त्याला घेऊन पथक शुक्रवारी (ता.२३) सायंकाळपर्यंत जालन्यात दाखल होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान अजय सेतीया याची गुडगाव येथे ‘इन्व्हिन्सिबल ओशन’ कंपनी असल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे त्याच्या चौकशीतून आणखी मोठे धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता आहे..हा सरकारी डेटा लीकया बनावट वेबसाईटद्वारे आधार, पॅन, गॅस कार्ड, दुचाकीसह सर्व वाहनांची आरसी बुक, ई-चालन आदी माहिती लीक होत आहे. बनावट वेबसाईटद्वारे ‘सारथी’वरून देशातील कोणत्या व्यक्तीच्या नावावर कोणते वाहन आहे, याची संपूर्ण माहिती चोरी जात होती. शिवाय पॅन कार्डची सर्व डिटेल्स माहिती मिळत होती. याच बनावट वेबसाईटचा आधार घेऊन बनावट लर्निंग लायसन्स घेतले जात होते..देशाच्या कानाकोपऱ्यातून पाच संशयित अटकेतया प्रकरणात जालन्यातील एजंट मुजाहीद रासुद्दीन अन्सारी, त्यानंतर काश्मीरमधील कुपवारा येथून फौजल बशीर मीर, बिहार येथून बिटूराज यादव, उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथून अमर भारती आणि आता हरियानातील गुरुग्राम येथून अजय सेतीया असे पाच जण आतापर्यंत अटक करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात देशाच्या कानाकोपऱ्यातून संशयितांचा शोध घेऊन त्यांना अटक करण्यात आली आहे..बनावट वेबसाईटद्वारे सरकारी डेटा उपलब्ध होत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. हा डेटा त्यांच्याकडे कसा आला, याचा तपास सुरू आहे. आतापर्यंत सहा हजार बनावट वेबसाईट देशात सुरू असल्याचे समोर आले असून गुडगाव येथून अजय सेतीया या संशयिताला ताब्यात घेतले आहे. त्याला घेऊन पथक शुक्रवारी जालन्यात दाखल होईल.– आयुष नोपाणी, अप्पर पोलिस अधीक्षक, जालना..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.