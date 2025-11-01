Georai Crime : धुमेगाव शिवारात दोनशे किलोची गांजाची झाडे जप्त; बीडच्या स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई

गेवराई (जि. बीड) - बीडमधील चकलांबा पोलीस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रातील धुमेगाव शिवारात एका शेतात गांजाची शेती केली असल्याची माहिती बीडच्या स्थानिक गुन्हे शाखेला मिळाल्यावरुन सदर ठिकाणी शनिवारी छापा मारला असता दोनशे किलो गांजाची झाडे मिळुन आली आहे..गेवराईच्या चकलांबा पोलिस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रातील धुमेगाव शिवारात गट नंबर १८९ मध्ये मोठ्या प्रमाणात गांजाच्या झाडांची शेती करण्यात आली, तसेच शेताच्या मध्यभागी ही शेती केली जात होती. दरम्यान बीडच्या स्थानिक गुन्हे शाखेला गोपनीय माहिती मिळाली असता आज शनिवारी सायंकाळी सहा वाजेच्या सुमारास पथकाने छापा टाकला..यामध्ये अंदाजे २०० किलो पेक्षा जास्त गांजाची झाडे मिळुन आली असल्याचे माहीती मिळाली. दरम्यान, गेल्या दोन दिवसांपुर्वी मालेगाव शिवारात गांज्याच्या शेतीवर कारवाई करण्यात आली होती..दरम्यान उशीरापर्यंत पंचनामा सुरू असून, ही कारवाई बीड पोलिस अधीक्षक नवनीत कॉवत, अप्पर पोलीस अधिक्षक सचिन पांडकर, पोलिस निरीक्षक बंटेवाड यांच्या मार्गदर्शनात राजेंद्र गडवे, गोविंद राख, विकास राठोड, अंकुश वरपे, सुनील राठोड सह पथकाने केली असून उशीरापर्यंत गांजाची झाडे निश्चित आकडा समजु शकला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.