Ambad Fire : अंबड येथील घनकचरा प्रकल्पाला भीषण आग; म्हाडा कॉलनी परिसर धुराच्या विळख्यात

अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड नगर पालिकाचे शहरातील असलेल्या म्हाडा कॉलनी लगत असलेल्या घनकचरा प्रकल्प आहे.या घनकचरा प्रकल्पाला शनिवारी (ता.23) दुपारी तीन वाजेच्या सुमारास अचानक आग लागल्याने आगीचा आगडोंब उसळला होता..यामुळे म्हाडा कॉलनी व शासकीय तंत्रज्ञान महाविद्यालय परिसरात सर्वत्र धुराळा उडाला होता. आग आटोक्यात आणण्यासाठी अंबड नगर पालिका,घनसावंगी व बदनापूर येथून तीन अग्निशामक दलाच्या गाड्याला पाचारण करण्यात आले होते. दुपारच्या नंतर वादळ, वारे सुटल्याने आग आटोक्यात येण्यास मोठा अडथळा ठरत होता. पालिकेच्या वतीने पाण्याचे दोन ते तीन टँकरची व्यवस्था करण्यात आली..घनकचरा प्रकल्पाला पालिकेचे मुख्याधिकारी मनोज उकिरडे यांनी भेट देऊन माहिती जाणून घेतली. याप्रसंगी अधिकारी, कर्मचारी व परिसरातील नागरिकानी मोठी गर्दी केली होती.अग्निशामकची एक गाडी घनकचरा प्रकल्प येथे फसली होती.रात्री उशिरा पर्यंत बाहेर निघाली नव्हती.