Ambad Crime : अंबड तालुक्यात अवैध डिझेल साठ्यावर धडक कारवाई; १०० लिटर जप्त

बाबसाहेब गोंटेअंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यामध्ये अवैध रित्या पेट्रोल आणि डिझेलची साठवणूक व विक्री करणाऱ्यांवर प्रशासनाने शनिवारी (ता.23) धडक कारवाई केली आहे. अंबडचे तहसीलदार विजय चव्हाण आणि तालुका पुरवठा अधिकारी किरणकुमार खांडेभराड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने विविध ठिकाणी छापे टाकून एकूण १०० लिटर अवैध डिझेल जप्त केले आहे..तालुक्यात काही ठिकाणी विनापरवाना व अवैध पद्धतीने इंधनाचा साठा करून त्याची चढ्या दराने विक्री होत असल्याची माहिती प्रशासनाला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे महसूल व पुरवठा विभागाने तातडीने पथके तयार करून आज विविध ठिकाणी अचानक तपासणी मोहीम राबवली..तालुक्यातील कानडगाव येथील स्वामी समर्थ किराणा दुकानात तपासणी दरम्यान १० लिटर अवैध डिझेल मिळून आले. चिंचखेड येथील अर्जुन झेरॉक्स अँड मल्टि सर्विसेस या ठिकाणी छापा टाकून ४० लिटर डिझेल जप्त करण्यात आले.शहापूर येथील स्वामी समर्थ नाश्ता सेंटर (या हॉटेलवर केलेल्या कारवाईत सर्वाधिक ५० लिटर अवैध डिझेल साठा हस्तगत करण्यात आला..या संपूर्ण कारवाईमध्ये एकूण १०० लिटर अवैध डिझेल जप्त करण्यात आले असून, संबंधितांवर नियमानुसार पुढील कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.अवैध विक्रेत्यांना प्रशासनाचा इशारा:अशा प्रकारे विनापरवाना आणि असुरक्षित रित्या पेट्रोल-डिझेलसारख्या ज्वलनशील पदार्थांचा साठा करणे हा गंभीर गुन्हा असून, यामुळे मोठ्या अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही.."अंबड तालुक्यात अवैध रित्या इंधन साठवणूक आणि विक्री करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. झालेली कारवाई ही केवळ सुरुवात असून, तालुक्यात ही धडक मोहीम आणि कारवाई यापुढेही अशीच सातत्याने सुरू राहील."असा इशारा तहसिलदार विजय चव्हाण तालुका पुरवठा अधिकारी किरणकुमार खांडेभराड यांच्या वतीनेतालुक्यातील नागरिकांनी किंवा व्यापाऱ्यांनी अशा प्रकारच्या अवैध इंधन साठवणुकीपासून दूर राहावे, अन्यथा कठोर कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.