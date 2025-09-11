मराठवाडा

Ambad News : अंबड शहरात वीजेचे शॉर्ट सर्किटमुळे चार दुकाना जळून झाला कोळसा; लाखो रुपयांचे नुकसान

Ambad Fire News : अंबड बसस्थानकाजवळ कोर्ट रोडवरील चार दुकानांना पहाटे शॉर्टसर्किटमुळे लागलेल्या भीषण आगीत लाखो रुपयांचे नुकसान होऊन छोट्या व्यावसायिकांचे स्वप्न अक्षरशः उद्ध्वस्त झाले.
Ambad Fire News

Ambad Fire News

Sakal

बाबासाहेब गोंटे
Updated on

अंबड : जालना जिल्हयातील अंबड शहरातील बसस्थानक परिसरातील कोर्ट रोडवरील जवळपास चार दुकानात विजेचे शॉर्ट सर्किट झाल्याने दुकाना जळून अक्षरशः कोळसा झाला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, गुरूवारी (ता.11) भल्या पहाटे अंबड शहरातील बसस्थानक परिसरातील कोर्ट रोडवरील पान सेंटर, लोंड्री, दोन हेअर सलूनच्या दुकानात विजेचे शॉर्ट सर्किट झाल्याने चार हि दुकाना जळून कोळसा झाला आहे.

Loading content, please wait...
fire
Fire Accident
small businessmen
short circuit fire

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com