Jalna fire Accident: जालना खरपुडी रोडवर भीषण आग; चार दुकाने जळून खाक, लाखोंचे नुकसान..

-उमेश वाघमारेजालना: जालना शहरातील खरपुडी रोड परिसरात मंगळवारी (५ मे) मध्यरात्री भीषण आग लागून स्क्रॅपच्या दुकानासह आणखी तीन दुकाने पूर्णतः जळून खाक झाली. ही घटना रात्री सुमारे अडीच वाजण्याच्या सुमारास घडली असून आग बुधवारी सकाळी सात वाजेपर्यंत आटोक्यात आणण्यात आली..खरपुडी रोडवरील स्क्रॅपच्या दुकानाला मध्यरात्री अडीच वाजता आग लागली. स्क्रॅपच्या दुकानातून लागलेली आग काही वेळातच भीषण स्वरूप धारण करत आजूबाजूच्या दोन कृषी सेवा केंद्र आणि एका गॅरेजपर्यंत पसरली. आगीची तीव्रता लक्षात घेता जालना अग्निशामक दलाने तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. --.मात्र परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याने बदनापूर आणि अंबड येथूनही अतिरिक्त अग्निशामक पथके बोलावण्यात आली. एकूण सुमारे १३ अग्निशामक बंबांच्या मदतीने मध्यरात्री अडीच वाजता लागलेली ही आग बुधवारी सकाळी सात वाजता नियंत्रणास आणण्यात अग्निशामक दलाच्या जवानांना यश आले. .या आगीत स्क्रॅप दुकानातील दोन छोटा हत्ती वाहने, मोठ्या प्रमाणातील भंगार साहित्य, तसेच कृषी सेवा केंद्रातील खत व बियाणे जळून खाक झाले. शिवाय गॅरेजलाही मोठे नुकसान झाले आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, या दुर्घटनेत लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असून आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.