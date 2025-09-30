मराठवाडा

Godavari Flood: पाणी वाढतंय, चला गाव सोडा... ! पुराच्या भीतीने ग्रामस्थांनी रात्र काढली जागून

Record water release from Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणातून रेकॉर्ड पाण्याचा विसर्ग झाल्याने कुंभार पिंपळगावसह परिसरातील शेकडो घर बुडाले. प्रशासन, आमदार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थांनी स्थलांतरितांना जेवण, निवारा आणि वैद्यकीय मदत दिली.
Godavari Flood

Godavari Flood

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कुंभार पिंपळगाव : रात्री उशिरापर्यंत वाढत जाणारे पाणी, घरातील जीवनावश्यक वस्तू घेऊन घर सोडण्याची लगबग, निवारा जवळ करण्यासाठी धडपड, वाहनांची रस्त्यावर वर्दळ, अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, प्रशासनाच्या लोकांची गर्दी, नदीकाठच्या भेदरलेल्या पूरग्रस्तांना अनेकजण दिलासा देत होते.

Loading content, please wait...
rain
water
Godavari River
flood hit villages
Flood Damage News
Flood damage to crops

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com