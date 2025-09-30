Godavari Flood: पाणी वाढतंय, चला गाव सोडा... ! पुराच्या भीतीने ग्रामस्थांनी रात्र काढली जागून

कुंभार पिंपळगाव : रात्री उशिरापर्यंत वाढत जाणारे पाणी, घरातील जीवनावश्यक वस्तू घेऊन घर सोडण्याची लगबग, निवारा जवळ करण्यासाठी धडपड, वाहनांची रस्त्यावर वर्दळ, अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, प्रशासनाच्या लोकांची गर्दी, नदीकाठच्या भेदरलेल्या पूरग्रस्तांना अनेकजण दिलासा देत होते..जायकवाडी धरणाची निर्मिती झाल्यापासून पहिल्यांदाच गोदावरीच्या पात्रात तीन लाख सहा हजार क्युसेकपेक्षा जास्त पाणी सोडण्यात आले. नदीकाठच्या लोकांनी रात्र जागून काढली. रविवारची (ता.२८) रात्र या ग्रामस्थांसाठी जणू काळरात्रच वाटत होती. पुराच्या भीतीने प्रत्येकाच्या मनात धडकी भरली होती. रात्री उशिरापर्यंत सिरसवाडी, भादली, राजाटाकळी, शिवणगाव, उक्कडगाव, गुंज, काळुंकावस्तीवरील शेकडो ग्रामस्थांना प्रशासनाने मत्स्योदरी विद्यालय गुंज, नाथनगर, पिंपरखेड येथे हलवले. .काही जणांची कुंभार पिंपळगाव येथील व्यंकटेश मंगल कार्यालय, मातोश्री कॉम्प्लेक्समधील हॉल आदी ठिकाणी निवासाची व्यवस्था केली. आमदार डॉ. हिकमत उढाण यांनी या कुटुंबाच्या जेवणाची व्यवस्था केली. कुंभार पिंपळगाव येथील ग्रामस्थांनी गावातून भाकरी, पोळ्या, भाजी, ठेचा, चटणी, चहा, बिस्कीट, टोस्ट, फराळाचे साहित्य व केळींची व्यवस्था केली. .दरम्यान, रात्रभर आमदार उढाण यांच्यासह माजी मंत्री राजेश टोपे, विविध पक्षाचे कार्यकर्ते, गावातील सरपंच, सामाजिक कार्यकर्ते मदतीसाठी धावत होते. तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. अविनाश गायकवाड यांनी डॉक्टरांची सहा पथके तयार करून विविध ठिकाणी थांबलेल्या पूरग्रस्तांसाठी डॉक्टर, गोळ्या, औषधी, तपासणीची व्यवस्था केली होती. ॲब्युलन्सही तयार होती..Barshi Heavy Rain : बार्शी शहर अन् तालुक्यात पावसाचा हाहाःकार; अतिवृष्ठीमुळे सोयाबीन, कांदा वाहून गेला, दळण वळण बंद, अनेक गावांचा संपर्क तुटला.दुपारनंतर गावांत पाणीसोमवारी दुपारी खासदार संजय जाधव, संपर्क नेते लक्ष्मण वडले,राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस रवींद्र तौर यांनीही पूरग्रस्त भागाला भेट देऊन विविध ठिकाणी थांबलेल्या ग्रामस्थांची चौकशी केली. दरम्यान, सोमवारी दुपारी तीन वाजता जायकवाडी धरणातून सोडलेला मोठ्या प्रमाणातील विसर्ग पात्रात पोचल्याने अनेक गावांत पाणी शिरले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.