Dam Water Release: परंड्यातील सीना कोळेगाव धरणातून विसर्ग; ६८ हजार क्युसेक पाणी नदीत! , गावांना सतर्कतेचा अलर्ट

परंडा : जिल्ह्यातील सर्वांत मोठ्या सीना-कोळेगाव प्रकल्पाच्या सर्व २१ दरवाजांतून सोमवारी (ता.२९) दुपारी ६८ हजार क्युसेकने सीना नदीपात्रात विसर्ग सुरू होता. .रविवारी (ता.२८) सर्व दरवाजे ३० ते ४० सेंटिमीटरने उचलून सायंकाळी पाचपासून एक लाख दहा हजार क्युसेकने विसर्ग सुरू असल्याने सीना नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला होता. पाणलोट क्षेत्रातून पाण्याची आवक कमी झाल्याने सोमवारी दुपारी तीन वाजता विसर्ग कमी करण्यात आला..सीना कोळेगाव धरणाची क्षमता ५.५० (साडेपाच) टीएमसी आहे. मात्र अतिवृष्टीमुळे धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्याने मागील ३८ दिवसांत रविवारपर्यंत या धरणातून ५० टीआमसी पाण्याचा विसर्ग नदीपात्रात सोडण्यात आल्याची माहिती धाराशिवचे अधीक्षक अभियंता विजय थोरात यांनी दिली. .या पाण्यामुळे सीना नदी दुथडी भरून वाहू लागल्याने महापूर आला. नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. मागील काही दिवसांपासून मुसळधार पावसामुळे महापूर आल्याने अनेक गावखेड्यांना पुराच्या पाण्याचा तडाखा बसला. .यंदाच्या पावसाळ्यात उजनीने मोडले रेकॉर्ड! भीमा नदीला तीन महिन्यात तिसऱ्यांदा पूर; १११ दिवसांत धरणातून सोडले १५२ टीएमसी पाणी; अंदाजे नऊ कोटींची वीजनिर्मितीही.सीना नदीचा उगम असलेल्या अहिल्यानगर, जामखेड, आष्टी भागात मुसळधार पाऊस झाल्याने हे पाणी परंडा तालुक्यातील सीना, खैरी, नळी नदीला मिळाल्याने ५.५० टीएमसी क्षमता असणारे सीना कोळेगाव धरण यावर्षी २२ आॕगस्टलाच पूर्ण क्षमतेने भरले.