Nanded Ardhapur News: विवाहात पाहुण्यांना श्रीमद् भगवद्गीतेची भेट; अर्धापूरच्या माटे परिवाराचा आदर्श उपक्रम

अर्धापूर : विवाह सोहळ्यात पाहुण्यांना विविध भेटवस्तू देण्याची परंपरा असली, तरी अर्धापूर शहरातील माटे परिवाराने या परंपरेला एक वेगळा आणि प्रेरणादायी आयाम दिला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक प्रल्हाद माटे यांनी आपल्या मुलाच्या विवाह सोहळ्यात उपस्थित पाहुण्यांना चक्क श्रीमद् भगवद्गीता हा पवित्र ग्रंथ भेट देत एक आदर्श उपक्रम राबविला आहे..सामान्यतः विवाह प्रसंगी नित्योपयोगी साहित्य, कपडे, धार्मिक फोटो किंवा देवतांच्या मूर्ती अशा वस्तू भेट दिल्या जातात. मात्र, या पारंपरिक भेटींना फाटा देत माटे परिवाराने ज्ञान आणि संस्कार देणाऱ्या ग्रंथाचे वाटप करण्याचा अभिनव निर्णय घेतला. या उपक्रमाचे उपस्थित पाहुणे, नातेवाईक आणि मित्रपरिवारातून मोठ्या प्रमाणावर कौतुक होत आहे..प्रल्हाद माटे यांचे चिरंजीव अॅड. योगेश माटे आणि पल्लवी सुभाष काळे यांचा शुभविवाह रविवारी (ता. १२) वाशिम येथे उत्साहात पार पडला. या सोहळ्यात सहभागी झालेल्या सर्वांना श्रीमद् भगवद्गीता ग्रंथ भेट देण्यात आला..हिंदू धर्मात श्रीमद् भगवद्गीता या ग्रंथाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. जीवनातील कर्तव्य, नैतिकता आणि तत्वज्ञान यांचे मार्गदर्शन या ग्रंथातून मिळते. या ग्रंथाचा अधिकाधिक प्रचार आणि प्रसार व्हावा, तसेच समाजात वाचनाची सवय वाढावी, या उद्देशाने हा उपक्रम राबविल्याची माहिती प्रल्हाद माटे यांनी दिली.विवाहासारख्या आनंदाच्या क्षणी समाजोपयोगी आणि संस्कारक्षम संदेश देणारा हा उपक्रम निश्चितच इतरांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे.