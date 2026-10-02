मराठवाडा

ZP School Mathjalgav: पाच वर्गखोल्या धोकादायक, १२५ विद्यार्थ्यांसाठी एकच खोली; मठजळगावच्या शाळेची दुरवस्था

125 Students Share One Room At Mathjalgav ZP School: मठजळगाव शाळेची इमारत धोकादायक, १२५ विद्यार्थ्यांसाठी फक्त एकच वर्गखोली.
Mathjalgav School Building In Poor Condition With Five Unsafe Classrooms Raises Safety Concerns For 125 Students

Mathjalgav School Building In Poor Condition With Five Unsafe Classrooms Raises Safety Concerns For 125 Students

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-बाबासाहेब गोंटे

अंबड: एकीकडे शासन मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.ज्ञानाचा दिवा घरोघरी लावा.आपल्या मुलांना शाळेत पाठवा.यासह आदी घोषणा नेहमीच कानावर पडतात. मात्र शासन, प्रशासन केवळ घोषणांची वल्गनना करत आहे.शिक्षणाच्या सुविधांचे काय असा संतप्त सवाल ग्रामस्थ,पालक व शिक्षणप्रेमी विचारत आहे.

Loading content, please wait...
Ambad
ZP School
Building Collapes
Marathi News Esakal
www.esakal.com