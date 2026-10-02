ZP School Mathjalgav: पाच वर्गखोल्या धोकादायक, १२५ विद्यार्थ्यांसाठी एकच खोली; मठजळगावच्या शाळेची दुरवस्था

-बाबासाहेब गोंटे अंबड: एकीकडे शासन मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.ज्ञानाचा दिवा घरोघरी लावा.आपल्या मुलांना शाळेत पाठवा.यासह आदी घोषणा नेहमीच कानावर पडतात. मात्र शासन, प्रशासन केवळ घोषणांची वल्गनना करत आहे.शिक्षणाच्या सुविधांचे काय असा संतप्त सवाल ग्रामस्थ,पालक व शिक्षणप्रेमी विचारत आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.मठजळगाव येथील जिल्हा परीषद प्राथमिक शाळेची इमारत धोकादायक: अंबड तालुक्यातील मठजळगाव येथे इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंत जिल्हा परिषदेची शाळा आहे.आठ वर्गासाठी तसेच मुख्याध्यापक, शिक्षक यांच्यासाठी केवळ सहा वर्गखोल्या आहे. त्यापैकी पाच वर्गखोल्या नादुरुस्त असून धोकादायक आहे. केवळ एकच वर्गखोली आहे. शाळेत एकूण 125 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.मात्र त्यांनी ज्ञानाचे धडे कोठे बसून गिरवयाचे आहे.हा प्रश्न विद्यार्थ्यासह शिक्षक, पालक, ग्रामस्थ व शिक्षणप्रेमी यांना भेडसावत आहे..उन्ह, वादळ, वारा, पाऊस झेलत उघड्यावर शिक्षण: तालुक्यातील मठजळगाव येथील शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, कष्टकरी व हातावर पोट भरणाऱ्या सर्वसामान्य कुटुंबातील मुले शासनाच्या जिल्हा परिषद शिक्षण घेत आहेत.गोर - गरीब यांच्या सावित्रीच्या लेकी गावात इयत्ता आठवी पर्यंत शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध असल्याने त्या जिल्हा परिषद शाळेच्या धोकादायक इमारतीमध्ये बसून उद्याचा शिक्षणाचा भविष्यकाळ उघड्या डोळ्याने बघत आहे..इमारतीची झाली प्रचंड दुरावस्था: गावच्या जिल्हा परीषद प्राथमिक शाळेच्या इमारतीची मोठ्या प्रमाणात दुरावस्था झाली आहे. धोकादायक इमारत, भिंतीला गेलेले तडे, छताची, पत्राची, फडशीची झालेली फुटतूट जेथे विद्यार्थ्यांनाच बसण्यासाठी जागा तेथे शिक्षकांना बसण्यासाठी कुठली सुविधा असणार हे न विचारलेले बरे आहे.तेरी भी चूप और मेरी भी चूप अशी परिस्थिती पाहण्यासाठी मिळत आहे..शाळा व शालेय समिती इमारत दुरुस्तीसाठी शासन, प्रशासनाकडे अर्ज, विनंत्या सन 2023 पासून पर्यंत करत आहे.मात्र याकडे ना शिक्षण विभागाने लक्ष वेधले ना लोकप्रतिनिधी ने यामुळे शिक्षणाचा खेळखंडोबा ग्रामीण भागात पाहण्यासाठी मिळत आहे. एकीकडे सरकारी शाळा टिकल्या पाहिजे म्हणून मुलांना जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षण घेण्याचे आवाहन सातत्याने केले जाते. मात्र इमारत, पिण्याचे पाणी, क्रीडांगण, शौचालय यासह आदी सुविधांचे काय हाच खरा सवाल उपस्थित केला जात आहे..अधिकारी म्हणतात मुलांना वर्गखोल्यात बसू नका मग बसायचे कोठे? : शिक्षण विभागाचे अधिकारी येतात उघड्या डोळ्याने धोकादायक इमारत पाहतात. लहान मुलांच्या जीविताला कोणताही धोका निर्माण होऊ नये. म्हणून सुरक्षितता बाळगत, आरोग्याची काळजी घेण्याचे आवाहन नेहमीच केले जात आहे. मात्र इमारत दुरुस्तीसाठी केलेला पत्रव्यवहार,प्रस्ताव याचे काय झाले. हे आजतागायत कळायला मार्ग नाही..शाळा समिती चा दुरुस्तीसाठी पाठपुरावा सुरू: जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा व शालेय समिती इमारत दुरुती, किचन शेड, शौचालय दुरुस्ती करण्यात यावी. यासाठी सन 2023 पासून पाठपुरावा करत असले तरी त्यांच्या मागणीला अद्यापही यश मिळालेले नाही. ही दुर्दैवाची बाब म्हणावी लागेल..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.मठजळगाव येथील जिल्हा परीषद प्राथमिक शाळेला किमान दोन वर्ग खोल्याचे व किचन शेडचे बांधकाम होणे महत्वाचे आहे.सध्या पिण्याचा पाण्याचा व शौचालयाचा प्रश्न तात्पुरता मार्गी लागला आहे.वर्ग खोल्यासाठी शालेय समिती सतत पाठपुरावा करत आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी तात्काळ दोन वर्गखोल्या व किचन शेडचे बांधकाम होणे गरजेचे आहे.दत्तात्रय गायकवाड, जिल्हा परीषद प्राथमिक शाळा, मठजळगाव .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.