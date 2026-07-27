Parbhani News: अंमली पदार्थांविरोधात मोठी कारवाई! मानवतमध्ये १४.६४ लाखांचा एमडी ड्रग्ज जप्त; दोन आरोपी पोलिसांच्या जाळ्यात

मानवत: पोलिसांनी अंमली पदार्थांविरोधात मोठी कारवाई करत सुमारे १४ लाख ६४ हजार चारशे किमतीचा एमडी (मेफेड्रोन) अंमली पदार्थ जप्त केला असून दोन आरोपींना अटक केली आहे. ही कारवाई सोमवारी (ता.२७) पहाटे मानवत–पाथरी राष्ट्रीय महामार्ग वरील रत्नापूर शिवारातील मारोती मंदिरासमोर करण्यात आली..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.या प्रकरणी पोलीस हवालदार सय्यद उमर सय्यद अमीन यांच्या फिर्यादीवरून मानवत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये अलीम शेख खाजा (वय ३२ रा. पाथरी ) व शाहरुख फिरोजखान पठाण (वय २९, रा. अंबाजोगाई, जि. बीड) यांचा समावेश आहे. .पोलिसांनी आरोपी अलीम शेख याच्याकडून ५२. ३८ ग्रॅम किंमतीचा १०, ४७, ४०० किमतीचा एमडी, तर शाहरुख पठाण याच्याकडून २०. ८४ ग्रॅम किंमतीचा ४, १६, ८०० चा एमडी जप्त केला. तसेच गुन्ह्यात वापरण्यात आलेली ॲक्टिव्हा दुचाकीही जप्त करण्यात आली..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.ही कारवाई पोलीस अधीक्षक पंकज कुमावत यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. घटनास्थळी पोलीस अधीक्षक, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक सरोदे तसेच मानवत पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दर्शन शिंदे यांनी भेट दिली. पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक खिल्लारे करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.