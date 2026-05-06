Parli Vaijnath News : डॉक्टरांचा हलगर्जीपणा! २२ तास मृत बाळ ठेवले आईच्या गर्भात; कुटुंबियांची डॉक्टरांविरूद्ध पोलिसात तक्रार

परळी वैजनाथ - शहरातील एका खाजगी रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या उपचारातील हलगर्जीपणामुळे गर्भातील बाळाचा मृत्यू झाल्याचा खळबळजनक प्रकार परळीत समोर आला आहे. तब्बल २२ दिवस मृत बाळ आईच्या गर्भात राहिल्याची माहिती मिळाली आहे..या प्रकरणाची माहिती अशी की, येथील वैजनाथ संभाजी मुंडे यांची पत्नी दिप्ती यांना दिवस गेल्याने पुढील उपचार येथील बसस्थानक परिसरातील गित्ते हॉस्पिटल येथे डॉ.कल्पना सचिन गित्ते यांच्याकडे चालू होते. गेल्या महिन्यात २३ एप्रिल रोजी दुपारी दिप्ती हिच्या पोटात दुखत असल्याने कुटुंबियांनी गित्ते हॉस्पिटल येथे तिला दाखल केले..दाखल केल्यानंतर डॉक्टरांनी तपासणी न करता दवाखान्यातील नर्सला पेशंटला सलाईन लावण्याचे सांगितले. तीन तासानंतर डॉक्टरांनी तपासणी केली. परंतु या तपासणीबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही. पेशंटची सोनोग्राफी करण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला. सोनोग्राफीच्या गर्भातील बाळ मृत्यू पावल्याचे कळाले. बाळाचा मृत्यू झाला असला तरी आईला सुरक्षित करा अशी विनंती कुटुंबियांनी डॉक्टरांकडे केली..यासाठी चार हजार रूपये कुटुंबियांनी भरून घेतले. रक्त तपासणी केल्यानंतर परत दहा हजार रूपये भरण्याचे सांगितले. रक्त तपासणीचा अहवाल आल्यानंतर पेशंटची डिलेव्हरी केली गेली नाही. दरम्यानच्या काळात पेशंटच्या पोटात खूप दुखत होते. दुसर्या दिवशीही डिलेव्हरी केली गेली नाही. डॉ. गित्ते यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी पंचवीस हजार रूपये भरण्याचे सांगितले..पुढील उपचार करण्यास १९ तास ताटकळत ठेवले. त्यानंतर सिझर केले. यात डॉक्टरांनी हलगर्जी केल्याचा आरोप मुंडे कुटुंबियांनी केला असून या संपूर्ण प्रकारास गित्ते हॉस्पिटलच्या डॉ.कल्पना गित्ते जबाबदार असल्याचा आरोप मुंडे कुटुंबियांनी केला असून या प्रकरणी डॉक्टरविरूद्ध येथील पोलिस ठाण्यात वैजनाथ संभाजी मुंडे यांनी तक्रार केली दाखल केली आहे.