Nanded Crime: डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय औषध देणे भोवले! वाई बाजारच्या पूजा मेडिकल्स परवाना निलंबित; सहाय्यक आयुक्तांची कारवाई!

-साजिद खानमाहूर: शहर आणि ग्रामीण भागात शेकडोच्या संख्येत मेडिकल दुकाने आहे.यातील सर्वच मेडिकल दुकान मालक व चालक हे डॉक्टरांनी दिलेल्या औषधांची नावांच्या चिठ्ठी (प्रिस्क्रिप्शन) शिवाय कुठलेही बिल न देता रुग्ण किवा रुग्णांच्या नातेवाईकांना औषध विक्री करतात.अशीच घटना तालुक्यातील वाई बाजार येथे उघडकीस आली असून संत गाडगेबाबा चौकातील प्रसिद्ध मे.पूजा मेडिकल्स वर थेट अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी धाड टाकून पाहणी केली असता औषध विक्रीमध्ये प्रचंड अनियमितता आढळून आल्याने वाई बाजार येथील मे.पूजा मेडिकलचा परवाना पंचेचाळीस दिवसांसाठी निलंबित केला आहे..याबाबत अधिक माहिती अशी की, नांदेड येथील अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त (औषधे) तथा अनुज्ञाप्ती प्राधिकारी अ.तू.राठोड हे औषधे दुकाने तपासणीसाठी नियमित दौऱ्यावर असताना माहूर तालुक्यातील वाई बाजार येथील मे.पूजा मेडिकल्स या औषध पेढी तपासणी केली असता त्यामध्ये ट्रायमाडॉल युक्त अल्ट्रा किंग औषधी डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय विक्री केले जात असल्याची गंभीर बाब समोर आली. .शिवाय मागील अनेक महिन्यांपासून रुग्णांना विक्री करण्यात आलेल्या औषधांचे बिल देण्यात आलेले नव्हते,तसेच शेड्युल एच १ औषधांची विक्री नोंदवहीत नोंद नसल्याचे आढळून आल्याने संबंधिताला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती.परंतु मेडिकल्स केमिस्ट चा खुलासा समाधानकारक नसल्याने ता.१८ मे ते १ जुलै असे पंचेचाळीस दिवसा साठी परवाना निलंबित करण्यात आल्याचे आदेश नांदेड अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त तथा अनुज्ञप्ती प्राधिकारी अ.तू.राठोड यांनी ता.१६ फेब्रुवारी रोजी दिले आहे..दरम्यान निलंबन कालावधीत मे.पूजा मेडिकल्स च्या मालकांनी औषधी खरेदी अथवा विक्री किंवा औषधे प्रदर्शित केल्याचे अथवा वितरण केल्याचे आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायद्याचे उल्लंघन केल्याबाबत कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही आदेशात नमूद केले आहे..अशी झाली कारवाई....तपासणी मे.पूजा मेडिकल्स या पेढीचे काउंटरवर जाऊन डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय ट्रायमाडॉल युक्त अल्ट्रा किंग औषधांची मागणी करण्यात आली, केमिस्टने डॉक्टरांच्या चिठ्ठी शिवाय विक्री बिल न देता औषधांची विक्री केली.त्यानंतर सहाय्यक आयुक्तांनी आपली ओळख देत दुकानात प्रवेश केला आणि झाडाझडती घेण्यास सुरुवात केली. त्यात त्यांना अनेक अनियमितता आढळून आल्याचे आदेशात नमूद आहे.