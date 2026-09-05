Beed Crime : गुंगीचे औषध देऊन वैद्यकीय विद्यार्थिनीवर अत्याचार; अश्लील व्हिडिओ काढून ब्लॅकमेल करणाऱ्या नराधमावर गुन्हा दाखल

बीड - वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या (बीएचएमएस) एका तरुणीचा सतत पाठलाग करून, तिला पाण्यातून गुंगीचे औषध देऊन तिच्यावर वारंवार बलात्कार केल्याची आणि अश्लील व्हिडिओ काढून ब्लॅकमेल केल्याची अत्यंत धक्कादायक घटना बीड शहरात उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी पीडित तरुणीच्या तक्रारीवरून शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात नराधमाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शेख मुस्सवीर शेख वशीम (रा. मकसूर कॉलनी, बीड) असे गुन्हा दाखल झालेल्या संशयित आरोपीचे नाव आहे..पीडित तरुणी २०१८-१९ मध्ये नीट परीक्षेच्या कोचिंग क्लासला असताना आरोपी शेख मुस्सवीर हा तिच्या संपर्कात आला. तेथूनच तो तिच्यावर पाळत ठेवून सतत पाठलाग करत होता. तरुणीचे बीड शहरातीलच कॉलेजमध्ये बीएचएमएसला प्रवेश घेतल्यानंतरही त्याचा त्रास थांबला नाही. तो सातत्याने लग्नाची मागणी आणि शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी दबाव टाकत होता, मात्र तरुणीने त्याला स्पष्ट नकार दिला होता..९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दुपारी आई-वडील घरी नसताना आरोपीने तरुणीच्या घरात प्रवेश केला. त्याने तिला पिण्यासाठी दिलेल्या पाण्यात गुंगीकारक औषध मिसळले होते. पाणी पिताच तरुणीला चक्कर आल्याने ती असहाय्य झाली. या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत आरोपीने तिच्यावर बळजबरीने लैंगिक अत्याचार केला आणि तिची संमती नसताना अश्लील व्हिडिओ व फोटो काढले..त्यानंतर ८ डिसेंबर २०२४ रोजी आरोपी स्कार्पिओ गाडी घेऊन आला आणि व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देऊन तिला मांजरसूंबा येथील राधिका हॉटेलमध्ये घेऊन गेला. तिथेही पुन्हा तिच्यावर अत्याचार करून व्हिडिओ काढले. दरम्यान, ४ सप्टेंबर रोजी रात्री फोन करून ५ सप्टेंबर रोजी चित्रपट पाहण्यासाठी चल, नाहीतर व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकून नातेवाईकांना पाठवेन अशी धमकी त्याने दिली..या सततच्या त्रासाला कंटाळून तरुणीने आई-वडील आणि मामांना आपवीत सांगितली. कुटुंबीयांनी धीर दिल्यानंतर तिने शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध भादंवि/बीएनएस व माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.