Murud Crime : व्यावसायिक स्पर्धेतून परप्रांतीय कामगाराचे अपहरण; धाराशिव येथील पाच जणांवर गुन्हा दाखल

मुरुड - सलूनच्या व्यवसायात स्पर्धा निर्माण करत असल्याच्या संशयावरून मुरुड येथील सलून व्यवसायात काम करणाऱ्या कामगारांना मारहाण करत त्यांचे अपहरण केल्याची घटना मुरुड, ता. लातूर येथे मंगळवार ता. 2 सप्टेंबरच्या मध्यरात्री घडली. पोलिसांनी तात्काळ हालचाल करत 24 तासातच धाराशिव येथून तीन अपहरण कर्त्यांना ताब्यात घेतले असून दोघे फरार झाले आहेत..याबाबत पोलीस सूत्रांकडून मिळालेली माहिती अशी की मुरुड येथील मेन रोडवर अभिज सलून नावाचे केस कर्तनालय आहे. या ठिकाणी परराज्यातील मुले काम करतात. मंगळवारी ता. 2 सप्टेंबर रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास काम संपल्यानंतर ही मुले दुकानातच झोपली होती.त्यावेळी या मुलांच्या ओळखीचे उस्मानाबाद येथील केस करतानालयात काम करणारे आरोपी आले त्यांनी दरवाजा वाजवल्यानंतर मुलांनी दरवाजा उघडला यानंतर आत आलेल्या आरोपींनी दुकानातील काम करणाऱ्या परवेज सलवानी याला लाथा बुक्क्यांनी मारहाण करण्यास सुरुवात केली. आपल्या मित्राला मारहाण होत असल्याचे पाहून त्याच्या सहकाऱ्याने भांडण सोडवण्याचा प्रयत्न केला..मात्र, आरोपींनी त्यालाही जबर मारहाण केली व सोबत आणलेल्या चार चाकी गाडीत दोघांना बळजबरीने बसवून धाराशिवकडे घेऊन गेले. पोलिसांना ही माहिती समजताच पोलिसांनी धाराशिव पोलिसांना संपर्क साधला धाराशिव पोलिसांनी आरोपींच्या पळण्याच्या वाटा बंद केल्या.पोलीस आपल्या मार्गावर आहेत हे समजतात आरोपींनी ओलिसाना सोडून फरार झाले. दोन्ही कामगारांनी मुरुड पोलीस ठाण्यात येऊन फिर्याद दिली. मुरुड पोलिसांनी तांत्रिक माहितीचे विश्लेषण करून उस्मानाबाद येथून मंगळवारी पहाटे पाच पैकी 3 आरोपींना ताब्यात घेतल्याचे समजते. फिर्यादी ज्या दुकानात काम करतो त्याच्या मालकाच्या मित्राचे धाराशिव येथे सलून आहे..त्या सलूनच्या शेजारी एक नवीन सलून झाले आहे. या नव्या सलूनमधील कामगारांना फिर्यादी मदत असल्याच्या संशयावरून सदरील मारहाण झाले असल्याचे समजते. याबाबत मुरुड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास स.पो.नी. अशोक उजगरे करत आहेत..