मराठवाडा

Murud Crime : व्यावसायिक स्पर्धेतून परप्रांतीय कामगाराचे अपहरण; धाराशिव येथील पाच जणांवर गुन्हा दाखल

मुरुड येथील सलून व्यवसायात काम करणाऱ्या कामगारांना मारहाण करत त्यांचे अपहरण केल्याची घटना मुरुड, ता. लातूर येथे मंगळवार ता. 2 सप्टेंबरच्या मध्यरात्री घडली.
Crime
CrimeSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुरुड - सलूनच्या व्यवसायात स्पर्धा निर्माण करत असल्याच्या संशयावरून मुरुड येथील सलून व्यवसायात काम करणाऱ्या कामगारांना मारहाण करत त्यांचे अपहरण केल्याची घटना मुरुड, ता. लातूर येथे मंगळवार ता. 2 सप्टेंबरच्या मध्यरात्री घडली. पोलिसांनी तात्काळ हालचाल करत 24 तासातच धाराशिव येथून तीन अपहरण कर्त्यांना ताब्यात घेतले असून दोघे फरार झाले आहेत.

Loading content, please wait...
crime
Business
worker
Murud
Saloon

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com