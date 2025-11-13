Birds: वातावरण बदलताच लातुरात पक्ष्यांचे आगमन; स्थलांतरित पक्षी वेधताहेत लक्ष, पोषक वातावरण आणि खाद्यामुळे पाणवठ्यांवर रमू लागले पक्षी

लातूर: शहरातील आणि जिल्ह्यातील ठिकठिकाणचे पाणवठे भरले आहेत. त्यातच आता थंडीला सुरवात झाली आहे. त्यामुळे ठिकठिकाणच्या पाणवठ्यांवर नानाविध रंगातील ‘परदेशी पाहुणे’ लातुरकरांचे लक्ष वेधून घेऊ लागले आहेत..पाऊस थांबल्याने गेल्या काही दिवसांपासून स्थलांतरित पक्ष्यांच्या आगमनाला सुरवात झाली आहे. त्यामुळे पक्ष्यांचा किलबिलाट घुमू लागला आहे. पोषक खाद्य मिळत असल्याने पुढील काही महिने पक्ष्यांचा मुक्काम लातुरात राहणार असल्याचे दिसून येत आहे..यंदा मे महिन्यातच मुसळधार पावसाला सुरवात झाली. ठिकठिकाणी अतिवृष्टी आणि महापूरही झाला. मॉन्सून परतला तरी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत अवकाळी पाऊस झाला. पण आता पाऊस थांबल्याने गेल्या काही दिवसांपासून थंडीला सुरवात झाली आहे. .पोषक वातावरणामुळे आणि पोषक खाद्यामुळे स्थलांतरित पक्षी लातुरात रमत आहेत. पक्ष्यांना खाद्य म्हणून आवश्यक असलेले मासे, शेवाळ, दलदलीतील कीटक उपलब्ध होत असल्याने पुढील दोन ते तीन आठवड्यात स्थलांतरित पक्षी आपल्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात पहायला मिळतील, असे पक्षीप्रेमी सांगत आहेत. लातूरमधील छायाचित्रकार व पक्षीप्रेमी धनंजय गुट्टे म्हणाले, गवताळ माळराने हीसुद्धा जंगले आहेत..येथील परिसंस्थासुद्धा गर्द झाडी असलेल्या जंगलांइतक्याच महत्त्वाच्या आहेत. मराठवाड्यात डोंगररांगा, गवताळ प्रदेश अनेक ठिकाणी दिसून येतो. या गवताळ परिसंस्थेत अनेक वन्यप्राणी, पक्षी, कीटक, साप इत्यादी अवलंबून आहेत. यांचे स्थलांतर हा एक निसर्गचक्रातील महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे..Raigad News : प्रदीर्घ लांबलेल्या परतीच्या पावसाचा स्थलांतरित पक्षांना फटका; बदलत्या ऋतुमानाचा पक्षांच्या जीवन चक्रावर प्रतिकूल परिणाम.प्रामुख्याने हिवाळ्याच्या सुरवातीला अनेक पक्षी भारतात स्थलांतर करून येतात, तर काही भारतातल्या भारतात स्थलांतर करत असतात. यांच्या स्थलांतराचा अभ्यास केल्यास या पक्ष्यांनी लांबचा प्रवास करून आल्यानंतर ते अन्नाच्या शोधात आपले भक्ष्य शोधत फिरत असतात. ज्यामध्ये शेती पिकांना हानीकारक असलेले कीटक त्यांचे मुख्य खाद्य असल्याने ते कीटक शोधून, पकडून खातात. अशा प्रकारे हे पक्षी कीडनियंत्रण करून शेतकऱ्यांना मदत करत असतात..हिवाळ्यात ‘या’ पक्ष्यांचा असतो किलबिलाटहिवाळ्याच्या दिवसांत लातूर जिल्ह्यातील पाणवठ्याजवळ फ्लेमिंगो, राजहंस किंवा पट्टकादंब, नीलकंठ, चक्रवाक बदक, नकटा बदक, हळदी कुंकू, थापट्या, तलवार, भुवई, चक्रांग, शेंडी बदक, मोर शराटी, काळ्या डोक्याचा शराटी, चमचा, अडई, कलहंस, रंगीत करकोचा, उघड्या चोचीचा करकोचा, पांढऱ्या मानेचा करकोचा, दलदली भोवत्या अशा प्रकाराचे पक्षी दिसून येतात. यातील काही पक्षी लातुरात येण्यास सुरवात झाल्याचे गुट्टे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.