Bhoom Crime : खर्डा येथे भरदिवसा कोयत्याने वार करून दूध व्यवसायिक चालकाचा खून

भूम - खर्डा येथील जामखेड (जिल्हा अहिल्यानगर) रोडवरील जातेगाव फाट्याजवळ शुक्रवारी (दि. १९ सप्टेंबर) सकाळी सव्वानऊ वाजण्याच्या सुमारास दूध वाहतूक करणाऱ्या चालकावर ३ ते ४ अनोळखी इसमांनी कोयत्याने प्राणघातक हल्ला केला. या हल्ल्यात चालकाचा मृत्यू झाला. भरदिवसा घडलेल्या या घटनेमुळे खर्डा शहरासह परिसरात खळबळ उडाली आहे..माळेवाडी तालुका भूम हे धाराशिव जिल्ह्यातील शेवटचे गाव असून येथील अनेक शेतकरी, व्यावसायिक,यांना नेहमीच, पाच ते सात किलोमीटर असलेल्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातील खर्डा र्येथे जावे लागते. तानाजी भास्कर बोराडे (वय-४०, रा. माळेवाडी, ता. भूम, जि. धाराशिव) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे..तानाजी बोराडे हे माळेवाडी येथील कैलास धर्मा आल्हाट यांच्या पिकअप वाहनावर (एमएच १२ केपी ५६२६) चालक म्हणून काम करत होते. ते दररोज माळेवाडी येथून संकलित केलेले दूध घेऊन खर्डा येथे घेउन जात होते. शुक्रवारी सकाळी नेहमीप्रमाणे दूध पोहोचवल्यानंतर काही अनोळखी इसमांनी त्यांना जातेगाव फाट्याजवळ बोलावून घेतले..वादानंतर कोयत्याने हल्लामिळालेल्या माहितीनुसार, बोराडे यांच्याशी संशयितांचा वाद झाला. त्यानंतर संशयितांनी त्यांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली. याचवेळी एका हल्लेखोराने बोराडे यांच्या मानेवर कोयत्याने वार केले. गंभीर जखमी झाल्याने बोराडे रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळले. हल्ल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाले..पोलिसांची घटनास्थळी धावघटनेची माहिती मिळताच खर्डा पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक उज्ज्वलसिंह राजपूत हे पोलिस पथकासह तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. गंभीर जखमी बोराडे यांना रुग्णवाहिकेतून जामखेड येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी हलविण्यात आले. मात्र, रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना मृत घोषित केले. तानाजी हे अविवाहित होते त्यांचे वडील मयत असून, मोठे दोन विवाहित बंधू आणि आई असा एकत्र कुटुंब पद्धतीत राहत होते..फॉरेन्सिक टीमकडून पुरावे संकलितघटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सहाय्यक पोलिस निरीक्षक उज्ज्वलसिंह राजपूत यांनी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना माहिती दिली. घटनास्थळावरील पुरावे संकलित करण्यासाठी फॉरेन्सिक टीमला पाचारण करण्यात आले आहे. फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके रवाना करण्यात आली असून, विविध संशयितांकडून तपास करण्यात येत आहे.भरदिवसा झालेल्या या हत्येमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या घटनेमुळे खर्डा शहर (ता जामखेड)ईट (ता.भूम) व परिसरात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक उज्ज्वलसिंह राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली खर्डा पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.