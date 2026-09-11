मराठवाडा

Bhoom Crime : खर्डा येथे भरदिवसा कोयत्याने वार करून दूध व्यवसायिक चालकाचा खून

खर्डा येथील जामखेड रोडवरील जातेगाव फाट्याजवळ दूध वाहतूक करणाऱ्या चालकावर ३ ते ४ अनोळखी इसमांनी कोयत्याने प्राणघातक हल्ला केला.
tanaji borade

tanaji borade

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भूम - खर्डा येथील जामखेड (जिल्हा अहिल्यानगर) रोडवरील जातेगाव फाट्याजवळ शुक्रवारी (दि. १९ सप्टेंबर) सकाळी सव्वानऊ वाजण्याच्या सुमारास दूध वाहतूक करणाऱ्या चालकावर ३ ते ४ अनोळखी इसमांनी कोयत्याने प्राणघातक हल्ला केला. या हल्ल्यात चालकाचा मृत्यू झाला. भरदिवसा घडलेल्या या घटनेमुळे खर्डा शहरासह परिसरात खळबळ उडाली आहे.

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