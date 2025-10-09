Dharashiv Crime: किरकोळ वादातून खून; आरोपी फरार, पोलिस तपास सुरू

तुरोरी (जि. धाराशिव) : किरकोळ वादातून सहकाऱ्याचा खून केल्याची घटना सोमवारी (ता. ६) रात्री घडली. याप्रकरणी उमरगा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला..येथील बालाजी जाधव यांच्या तुरोरी शिवारातील शेतात दोन सालगड्यांच्या किरकोळ वादातून एकाने आपल्याच सहकारी सालगड्याचा धारदार शस्त्राने वार करून खून केल्याची घटना घडली आहे..ही घटना सोमवारी (ता. ६) रात्री घडली असून मंगळवारी (ता. ७) सकाळी साडेसातला उघडकीस आली. याप्रकरणी एका सालगड्याच्या विरोधात मंगळवारी रात्री उमरगा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..यासंबंधीची पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, तुरोरी (ता. उमरगा) येथील बालाजी जाधव यांच्या शेतात विश्वंभर दौलप्पा दापेगावे (वय ३५, रा. थोरलेवाडी, ता. उमरगा) व जगन्नाथ सूर्यवंशी (रा. कोळसूर कल्याण, ता. उमरगा) हे दोघे सालगडी म्हणून कामाला होते..सोमवारी रात्री या दोघांत कडाक्याचे भांडण झाले. ही माहिती मिळाल्यानंतर जाधव यांनी ‘भांडण करू नका, मी सकाळी येतो’ असे सांगितले होते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते दूध आणण्यासाठी शेतात गेले असता विश्वंभर दापेगावे हा पडलेला दिसून आला, तर जगन्नाथ सूर्यवंशी हा फरार होता..Electric Shock: तेरा जणांना लागला शॉक, एकाचा मृत्यू; बारा जण बचावले, वडगांव रोठे येथील घटना.याप्रकरणी मृताचा चुलत भाऊ सायबन्ना महादेव दापेगावे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून जगन्नाथ दामोदर सूर्यवंशी याच्या विरोधात गुन्हा नोंद झाला. बुधवारी (ता. ८) उपविभागीय पोलिस अधिकारी सदाशिव शेलार यांनी पोलिस निरीक्षक सूर्यवंशी, बिट अंमलदार अनुरुद्र कावळे, तुरोरीचे पोलिस पाटील प्रशांत जाधव यांच्यासह घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.