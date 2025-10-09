मराठवाडा

Dharashiv Crime: किरकोळ वादातून खून; आरोपी फरार, पोलिस तपास सुरू

Crime News: तुरोरी (ता. धाराशिव) येथे दोन सालगड्यांमध्ये किरकोळ वादातून एकाने दुसऱ्याचा खून केला. गुन्हा नोंदवून पोलिस तपास सुरू असून फरार आरोपीच्या शोधकार्याला गती देण्यात आली आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
तुरोरी (जि. धाराशिव) : किरकोळ वादातून सहकाऱ्याचा खून केल्याची घटना सोमवारी (ता. ६) रात्री घडली. याप्रकरणी उमरगा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला.

