मराठवाडा

Chhatrapati Sambhajinagar: दहा दिवसांपासून बेपत्ता, अपहरणाची तक्रारही दाखल; अखेर करमाड एमआयडीसीत चेंबरमध्ये सापडला मृतदेह

Missing Contractor Case Takes a Turn as Body Found in Karmad: करमाड एमआयडीसीत नेमके काय घडले? बेपत्ता इंद्रजीत खुळे यांचा मृतदेह चेंबरमध्ये आढळल्याने खळबळ
Karmad MIDC Death Mystery Deepens as Missing Labour Contractor Indrajit Khule Found Dead in Chamber After Ten Days

Karmad MIDC Death Mystery Deepens as Missing Labour Contractor Indrajit Khule Found Dead in Chamber After Ten Days

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

करमाड: गेल्या दहा दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या गोलटगाव येथील ५१ वर्षीय लेबर कंत्राटदाराचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह मंगळवारी (ता. ३) दुपारी करमाड एमआयडीसी परिसरातील एका चेंबरमध्ये आढळून आला. इंद्रजीत बाबूराव खुळे (रा. गोलटगाव, ता. छत्रपती संभाजीनगर) असे मृत कंत्राटदाराचे नाव आहे. नवीन कंपनीचे बांधकाम सुरू असलेल्या परिसरातील रस्त्यालगत मृतदेह आढळल्याने एमआयडीसी परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Karmad
MIDC
Contractor
missing case
Chhatrapati Sambhajinagar