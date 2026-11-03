Chhatrapati Sambhajinagar: दहा दिवसांपासून बेपत्ता, अपहरणाची तक्रारही दाखल; अखेर करमाड एमआयडीसीत चेंबरमध्ये सापडला मृतदेह

करमाड: गेल्या दहा दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या गोलटगाव येथील ५१ वर्षीय लेबर कंत्राटदाराचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह मंगळवारी (ता. ३) दुपारी करमाड एमआयडीसी परिसरातील एका चेंबरमध्ये आढळून आला. इंद्रजीत बाबूराव खुळे (रा. गोलटगाव, ता. छत्रपती संभाजीनगर) असे मृत कंत्राटदाराचे नाव आहे. नवीन कंपनीचे बांधकाम सुरू असलेल्या परिसरातील रस्त्यालगत मृतदेह आढळल्याने एमआयडीसी परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. .Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.विशेष म्हणजे, खुळे बेपत्ता झाल्यानंतर त्यांच्या नातेवाइकांनी अपहरणाची तक्रार दिली होती. आता मृतदेह आढळल्याने या प्रकरणाला गंभीर वळण मिळाले आहे.इंद्रजीत खुळे हे लेबर कंत्राटदार म्हणून काम करीत होते. २३ ऑक्टोबर रोजी ते अचानक बेपत्ता झाले होते. त्यांचा मोबाईल बंद येत असल्याने कुटुंबीयांसह नातेवाइकांची चिंता वाढली होती. गेल्या दहा दिवसांपासून नातेवाइकांकडून विविध ठिकाणी त्यांचा शोध सुरू होता. मात्र, त्यांचा कुठेही ठावठिकाणा लागत नव्हता. अखेर त्यांचे पुतणे विशाल भास्कर खुळे यांनी करमाड पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला होता..दरम्यान, मंगळवारी करमाड एमआयडीसी परिसरात जमीन संपादित झालेल्या एका शेतकऱ्याला शेतात फेरफटका मारण्यासाठी गेला असताना नवीन बांधकाम सुरू असलेल्या कंपनीसमोरील रस्त्यालगत असलेल्या चेंबरमधून तीव्र दुर्गंधी येत असल्याचे जाणवले. संशय आल्याने त्याने चेंबरमध्ये डोकावून पाहिले असता कुजलेल्या अवस्थेत एक मृतदेह दिसून आला. हा प्रकार पाहून तो घाबरला..त्याने तातडीने करमाड पोलिसांना घटनेची माहिती दिली.माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मृतदेहाची अवस्था पाहता फॉरेन्सिक पथकाला पाचारण करण्यात आले. पथकाने घटनास्थळाची पाहणी करून आवश्यक पुरावे गोळा केले. पोलिसांनी पंचनामा केल्यानंतर मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात पाठविला. तपासादरम्यान मृतदेहाची ओळख इंद्रजीत खुळे अशी पटली..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...अपहरणाच्या गुन्ह्याचा तपास निर्णायक टप्प्यावर?दहा दिवसांपूर्वी बेपत्ता झालेल्या कंत्राटदाराचा मृतदेह निर्जन परिसरातील चेंबरमध्ये आढळल्याने त्यांच्या मृत्यूमागील कारणाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. खुळे यांचा मृत्यू नेमका कधी आणि कशामुळे झाला? त्यांचा मृतदेह चेंबरमध्ये कोणी आणि कोणत्या उद्देशाने ठेवला? या घटनेमागे घातपात आहे की अन्य काही कारण, याचा शोध पोलिस घेत आहेत. शवविच्छेदन अहवाल आणि फॉरेन्सिक तपासातून मृत्यूचे कारण स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या तपासाकडे गोलटगावसह करमाड परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस निरीक्षक सम्राटसिंग राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस कर्मचारी संतोष टिमकीकर आणि शाम ढवळे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.