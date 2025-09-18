Jalna News: बेपत्ता तरुणाची स्कूटी आढळली नदीपात्रात

जालना : शहरातील संभाजीनगर येथील नरेश चौधरी (वय ३४) हे सोमवारी (ता.१५) शहरातील नूर शहावली दर्गा परिसरातील गणेश घाट येथे भजनाच्या कार्यक्रमासाठी गेले होते. .त्यांची स्कुटी मस्तगड परिसरातील कुंडलिका नदीपात्रात मिळून आल्याने ते कुंडलिका नदीत वाहून गेल्याचा संशयित व्यक्त करत बुधवारी (ता.१७) नदीपात्रात शोधकार्य करण्यात आले..नरेश चौधरी हे सोमवारी (ता.१५) रात्री भजन कार्यक्रमासाठी गेले होते. परंतु, ते घरी परतले नाही. त्यात त्यांची स्कुटी मस्तगड परिसरातील कुंडलिका नदीपात्रात मिळून आली. त्यामुळे सोमवारी (ता.१५) झालेल्या पावसामध्ये ते नदीपात्रात वाहून गेले असावे, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. .Solapur Rain Update:'चंद्रभागेला पूर; पंढरपुरातील शंभर कुटुंबांचे स्थलांतर', मंदिरांना पाण्याचा वेढा; दगडीपूल, आठ बंधारे पाण्याखाली.त्यानुसार अग्निशमन दलाचे जवानांनी शुक्रवारी (ता.१७) कुंडलिका नदीपात्रात बोटीच्या साहाय्याने नदीपात्रात शोध घेतला. यावेळी मनपाच्या सहायक आयुक्त सुप्रिया चव्हाण, अभियंता सय्यद साऊद, स्वच्छता निरीक्षक प्रमुख पंडित पवार, अग्निशमन अधिकारी माधव पानपट्टे तसेच महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान, या शोधकार्यात काहीच मिळून आले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.