Jalna News: बेपत्ता तरुणाची स्कूटी आढळली नदीपात्रात

River Accident: शहरातील संभाजीनगर येथील नरेश चौधरी (वय ३४) हे सोमवारी (ता.१५) शहरातील नूर शहावली दर्गा परिसरातील गणेश घाट येथे भजनाच्या कार्यक्रमासाठी गेले होते.
सकाळ वृत्तसेवा
