Phulambri News : बेपत्ता तरुणाचा समृद्धीलगत विहिरीत आढळला मृतदेह

फुलंब्री - गेल्या चार दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या ३३ वर्षीय तरुणाचा समृद्धी महामार्गालगत असलेल्या विहिरीत मृतदेह शनिवारी (ता. ३०) आढळून आला. सिद्धार्थ दिलीप पनाड (वय-३३) रा. संजयनगर, मुकुंदवाडी, छ. संभाजीनगर असे मृत तरुणाचे नाव आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेली अधिक माहिती अशी की, सिद्धार्थ पनाड हे २७ ऑगस्ट रोजी घरातून बाहेर पडल्यापासून बेपत्ता होते. नातेवाईकांनी शोधाशोध करूनही त्यांचा पत्ता लागत नसल्याने मुकुंदवाडी पोलीस ठाण्यात सिद्धार्थ पनाड हे बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली होती..शनिवारी दुपारी अडीच वाजेच्या सुमारास फुलंब्री - संभाजीनगर महामार्गावरील समृद्धी महामार्गालगतच्या एका विहिरीत मृतदेह आढळल्याची माहिती ग्रामस्थांना मिळाली. याबाबत त्वरित फुलंब्री पोलिसांना सदरील माहिती देण्यात आली. फुलंब्री पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. विहिरीतील मृतदेह बाहेर काढून पंचनामा करण्यात आला..त्यानंतर महात्मा फुले क्रीडा रुग्णवाहिकाचालक विजय देवमाळी यांनी सदरली मृतदेह छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात दाखल केला. फुलंब्री पोलिसांनी इतर पोलीस ठाण्यात बेपत्ता नोंद असल्याची माहिती घेत असताना मुकुंदवाडी पोलीस ठाण्यात सिद्धार्थ पनाड हे बेपत्ता असल्याची माहिती मिळाली..त्यानंतर नातेवाईकांनी घटनास्थळी येऊन मृतदेहाची ओळख पटविताच तो सिद्धार्थ पनाड यांचा असल्याचे स्पष्ट झाले. या घटनेने कुटुंबीयांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. सध्या मृत्यूचे नेमके कारण समजू शकलेले नाही. सिद्धार्थ पनाड यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगी, आई वडील असा परिवार आहे. या प्रकरणी पुढील तपास फुलंब्री पोलीस निरीक्षक संजय सहाने करीत आहेत..