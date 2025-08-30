मराठवाडा

Phulambri News : बेपत्ता तरुणाचा समृद्धीलगत विहिरीत आढळला मृतदेह

गेल्या चार दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या ३३ वर्षीय तरुणाचा समृद्धी महामार्गालगत असलेल्या विहिरीत मृतदेह शनिवारी (ता. ३०) आढळून आला.
नवनाथ इधाटे
Updated on

फुलंब्री - गेल्या चार दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या ३३ वर्षीय तरुणाचा समृद्धी महामार्गालगत असलेल्या विहिरीत मृतदेह शनिवारी (ता. ३०) आढळून आला. सिद्धार्थ दिलीप पनाड (वय-३३) रा. संजयनगर, मुकुंदवाडी, छ. संभाजीनगर असे मृत तरुणाचे नाव आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Phulambri
Youth
Mumbai Nagpur Samruddhi Mahamarg
dead body found

