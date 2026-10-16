Parli Vaijnath News : आमदार धनंजय मुंडे यांनी परळीत देवीचे दर्शन घेतले, आपल्या हाताने खिचडी प्रसाद बनवला आणि भाविकांना वाटला ही....

परळी वैजनाथ - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री आमदार धनंजय मुंडे यांनी शुक्रवारी आपल्या कर्मभूमीत म्हणजे परळी परिसरातील चांदापूर मार्गावरील ग्रामदैवत श्री डोंगरतुकाई देवीच्या मंदिर डोंगरावर जाऊन नवरात्रीनिमित्त श्री डोंगरतुकाई देवीचे दर्शन घेतले. या ठिकाणी ते अध्यक्ष असलेल्या नाथ प्रतिष्ठानच्या वतीने भाविकांना वितरित करण्यात येणाऱ्या खिचडी प्रसादाच्या ठिकाणी भेट देऊन स्वतःच्या हाताने प्रसाद खिचडी तर बनवलीच. शिवाय बनवलेली ती खिचडी स्वतःच्या हाताने भाविकांना वितरित केली.आमदार श्री मुंडे यांच्या या सेवाभक्तीची व भक्तीभावाची आणि केलेल्या सेवेची चर्चा येथे होत आहे..आमदार श्री. मुडे यांनी शुक्रवारी दुपारी परळी परिसरातील चांदापूर मार्गावरील ग्रामदैवत व परळीकर यांची तुळजाई म्हणून ओळख असलेल्या श्री डोंगरतुकाई मंदिरात जाऊन देवीचे दर्शन घेत, सर्वांना उत्तम आरोग्य लाभो, तसेच दुष्काळाच्या संकटातून सावरण्याचे बळ दे, अशी प्रार्थना श्री डोंगरतुकाई देवीला केली. श्रीडोंगरतुकाई देवी आरोग्य भवानी म्हणून येथे ओळखली जाते. त्यामुळे परळीकरांना उत्तम आणि चांगले आरोग्य लाभावे म्हणून श्री. मुंडे यांनी देवीला साकडे घातले..सध्याच्या दुष्काळात शेतकरी शेतमजुरांना खंबीरपणे या संकटातून सावरण्याची देवीला शक्ती देण्याची प्रार्थना केली. दर्शनानंतर मंदिराच्या प्रांगणात ते अध्यक्ष असलेल्या नाथ प्रतिष्ठानच्या वतीने सुरू असलेल्या खिचडी प्रसाद वितरणाच्या स्टॉलवर जाऊन त्यांनी अगोदर स्वतःच्या हाताने खिचडी तर बनवलीच गरम आणि खमंग खिचडी भाविकांना प्रसाद म्हणून वितरित केली. हे करताना त्यांना वेगळा आनंद तर मिळालाच पण समाधानही लाभले..दररोजच्या कामातून वेगळं काहीतरी केल्याचा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होता. त्यांच्या हातून खिचडी घेताना आणि ते खिचडी करत असताना त्या ठिकाणी असलेले भावी आश्चर्याने त्यांच्या या सेवेकडे पहात होते. श्री. मुंडे यांच्या हातून खिचडी प्रसाद घेताना भाविकांना वेगळा आनंद वाटत होता. यावेळी नाथ प्रतिष्ठानचे सचिव नितीन कुलकर्णी यांच्यासह माजी नगरसेवक राजेंद्र सोनी जाफरखान व इतर कार्यकर्ते पदाधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान नाथ प्रतीष्ठानच्या वतीने गेल्या अनेक वर्षापासून नवरात्रात भाविकांना खिचडी प्रसादाचे वाटप केले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.