MLA Dhananjay Munde : वैद्यनाथ मंदिरासमोर धनुभाऊंचा सेल्फी... काही मिनिटांतच फोटो व्हायरल!

परळी वैजनाथ - पाचवे ज्योतिर्लिंग प्रभू वैद्यनाथ मंदिराच्या विकासकामांमुळे सध्या परळीचे धार्मिक वैभव नव्या रूपात खुलत असतानाच, मंदिर परिसरातील एका सेल्फी पॉईंटची चांगलीच चर्चा रंगली आहे. माजी मंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार धनंजय मुंडे यांनी मंदिर परिसरात उभारण्यात आलेल्या भव्य त्रिशूळाजवळ सेल्फी काढला आणि काही क्षणांतच हा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला..धनुभाऊंच्या या सेल्फीची चर्चा सुरू होताच सेल्फी पॉईंटवर फोटो काढण्यासाठी नागरिक आणि भाविकांची गर्दी वाढल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.वैद्यनाथ मंदिराच्या आवारात उभारण्यात आलेला भव्य त्रिशूळ आणि आकर्षक सेल्फी पॉईंट भाविकांसाठी विशेष आकर्षण ठरत आहे. धनंजय मुंडे यांनी या ठिकाणी सेल्फी काढल्यानंतर या सेल्फी पॉईंटची लोकप्रियता आणखी वाढली. सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल होताच अनेकांनी त्याच ठिकाणी जाऊन सेल्फी काढण्याचा आनंद घेतला..दरम्यान, धनंजय मुंडे यांच्या पुढाकारातून प्रभू वैद्यनाथ मंदिर आणि परिसराच्या सर्वांगीण विकासासाठी ३०१ कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी विकास आराखडा राबविण्यात येत आहे. या आराखड्यांतर्गत भव्य मुख्य प्रवेशद्वार, आकर्षक स्वागत कमानी, दगडी पायऱ्या, भव्य दर्शन मंडप आणि भक्त निवास यांसह विविध विकासकामे वेगाने पूर्णत्वाकडे जात आहेत..एकीकडे मंदिर परिसराचे रूपडे पालटत असताना दुसरीकडे आकर्षक सेल्फी पॉईंट भाविकांच्या पसंतीस उतरत आहे. धनुभाऊंच्या एका सेल्फीने या ठिकाणाला सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवून दिली असून, वैद्यनाथ मंदिरात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांसाठी हा सेल्फी पॉईंट आता नवे आकर्षण ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.