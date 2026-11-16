मराठवाडा

MLA Dhananjay Munde : वैद्यनाथ मंदिरासमोर धनुभाऊंचा सेल्फी... काही मिनिटांतच फोटो व्हायरल!

पाचवे ज्योतिर्लिंग प्रभू वैद्यनाथ मंदिराच्या विकासकामांमुळे सध्या परळीचे धार्मिक वैभव नव्या रूपात खुलत असतानाच, मंदिर परिसरातील एका सेल्फी पॉईंटची चांगलीच चर्चा रंगली आहे.
MLA Dhananjay Munde

MLA Dhananjay Munde

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लक्ष्मण वाकडे
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परळी वैजनाथ - पाचवे ज्योतिर्लिंग प्रभू वैद्यनाथ मंदिराच्या विकासकामांमुळे सध्या परळीचे धार्मिक वैभव नव्या रूपात खुलत असतानाच, मंदिर परिसरातील एका सेल्फी पॉईंटची चांगलीच चर्चा रंगली आहे. माजी मंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार धनंजय मुंडे यांनी मंदिर परिसरात उभारण्यात आलेल्या भव्य त्रिशूळाजवळ सेल्फी काढला आणि काही क्षणांतच हा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

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