MLA Kailas Patil : पूरग्रस्त भागातील उच्च व वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करा; आमदार कैलास पाटील यांची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी

कळंब - राज्यामध्ये ऑगस्ट आणि सप्टेंबर मधील अतिवृष्टीमुळे जवळपास 31 जिल्ह्यांमध्ये शेती आणि इतर मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या अतिवृष्टीचा फटका मराठवाडा, विदर्भ आणि सोलापूर, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील भागाना मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली आहे..या पूरस्थितीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून विद्यार्थ्यांनाही त्याचा मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळं विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क भरणे अडचण होत आहे. त्यामुळं हे शुल्क माफ करण्याची मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.राज्यात पूर परिस्थितीमुळे शेतकरी कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आलेले आहेत.मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च अनेक पालकांना झेपणारा नाही. अनेकांच्या घरांमध्ये अजूनही गुडघाभर पाणी असल्याने या कुटुंबांना उभे राहण्यासाठी काही काळ उलटणार आहे. धाराशिव, बीड, लातूर, आणि परभणी या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे..या भागातील नागरीकांचे उपजिवेकेचे साधन शेती असल्यामुळे अतिवृष्टीमुळे शेतकरी वर्ग आर्थिक संकटात सापडला आहे. शेतीवर शेतकऱ्याचे आर्थिक गणित अवलंबून आहे. त्यांचे उत्पनाचे साधन अतिवृष्टी व पुरामुळे निसर्गाने हिरावून घेतले असल्याने त्यांना जगणेही असाह्य झाले आहे. त्यात पुरग्रस्त भागामधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक साहित्याचे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे..हातात काहीच उरलं नाही. शैक्षणिक सत्र सुरु झाल्यावर शैक्षणिक शुल्कचा पाहिला तर दिवाळी झाल्यावर दुसरा हप्ता भरला जातो. निसर्गाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न हिरावून घेतलं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना व शेतमजुरांना आपल्या पाल्याची शैक्षणिक शुल्क भरणे अशक्य झाले असून बऱ्याच महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांना शुल्क भरणेसाठी वारंवार मागणी करत असल्याने बरेच विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे..त्यामुळे अतिवृष्टी तसेच पुरग्रस्त भागातील शासकीय व खाजगी महाविद्यालयामध्ये उच्च व वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक शुल्क माफ करुन विद्यार्थी व पालकांना दिलासा देऊन शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राव्दारे आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.