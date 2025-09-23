Badnapur News : जालना जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव मदत देण्याची आमदार नारायण कुचे यांनी मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांची भेट घेऊन केली मागणी

बदनापूर - जालना जिल्ह्यात मागील आठ दिवसांपासून अतिवृष्टीने थैमान माजवले आहे. त्यात खरीप पिकांसह फळबागांचे अतोनात नुकसान झाले. शासनाने तातडीने सर्व बाधित क्षेत्राचे सरसकट पंचनामे करून शेतकऱ्यांना तातडीची मदत देण्यात यावी, अशी मागणी बदनापूर मतदार संघाचे आमदार तथा भाजपचे जालना जिल्हाध्यक्ष नारायण कुचे यांनी मंगळवारी (ता. २३) राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना मुंबई येथे प्रत्यक्ष भेटून आणि निवेदन सादर करून केली आहे. .आमदार कुचे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, जालना जिल्ह्यात मागील काही दिवसांपासून अतिवृष्टीने थैमान माजवले आहे. त्यात खरीप पिकांसह फळबागांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी पुरता हवालदिल झाला आहे. काही ठिकाणी तलाव फुटून पाणी वाहून गेले. काही ठिकाणी घरांची पडझड होऊन मालमत्तेचे नुकसान झाले..काही ठिकाणी पशुधन दगाविण्याच्या घटना घडल्या तर काही ठिकाणी शेतकऱ्यांचे शेडनेट वाहून गेल्याच्या दुर्दैवी प्रकार घडले आहेत. अंबड तालुक्यातील बनटाकळी, मठजळगाव तांडा आणि बदनापूर तालुक्यातील बुटेगाव येथील साठवण तलाव फुटले आहेत..जालना जिल्ह्यात एकूण पाच साठवण तलाव फुटल्याने पाणी वाहून शेतजमीन आणि फळबागांमध्ये शिरले, त्यामुळे त्या भागातील शेतकऱ्यांच्या शेत आणि फळपिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अशा नैसर्गिक आपत्तीतून दिलासा मिळावा, म्हणून प्रशासनाला तातडीने बाधित क्षेत्राचे सरसकट पंचनामे करण्याचे आदेशित करावे. शिवाय शासनाच्या मार्फत शेतकऱ्यांना तातडीने भरीव मदत मिळवून द्यावी, अशी मागणी आमदार कुचे यांनी शेवटी निवेदनाद्वारे केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.