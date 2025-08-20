MLA Prakash Solanke : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला प्रकाश सोळंके यांचा पाठिंबा; सोशल मीडियावर 'मी येतोय तुम्ही या'चे आवाहन

किल्लेधारूर - मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुन्हा एखादा जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्ट रोजी मुंबई याठिकाणी जाण्याचे निर्धारले आहे. या दृष्टीने मराठा समाजाच्या युवकांकडून सोशल मीडियावर नागरिकांना आवाहन केले जात आहे..याचं दृष्टीने आता नेते ही जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आवाहन करत आहेत. अजित पवार यांचे माजलगाव मतदार संघाचे आमदार प्रकाश सोळंके हे आरक्षणाच्या रिंगणात उतरले असून २९ ऑगस्ट मुंबई या ठिकाणी होणाऱ्या आंदोलनाला पाठिंबा देत नागरिकांना आवाहन करत आहेत..मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्यात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापवला असून थेट सरकारविरोधात आरपारची लढाई छेडली आहे. येत्या २९ ऑगस्ट रोजी जरांगें पाटील यांनी आरक्षणासाठी राज्यभरातल्या मराठा समाजाला सोबत घेत मुंबईत मोठं आंदोलन उभारण्याची घोषणा केली आहे..याच आंदोलनासाठी युवकांकडून सोशल मीडियावरून समाज जागृती केली जात आहे, तर ठीक ठिकाणी मुंबईला जाण्याची तयारी केली जात आहे. जरांगे पाटील यांच्या आरक्षण आंदोलनाला आता राजकीय नेते देखील पाठिंबा देत असल्याचे दिसून येत आहे..अजित पवार यांचे माजलगाव मतदार संघाचे आमदार प्रकाश सोळंके यांनी 'मी येत आहे आपण ही या' असे सोशल मीडियावर आवाहन करत जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनात पाठिंबा दर्शविला आहे. या २९ ऑगस्ट रोजी मुंबई येथील आझाद मैदानावर होणाऱ्या आंदोलनाला पाठिंबा देणारे सत्तेतील प्रकाश सोळंके हे पहिले आमदार ठरले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.