Gangapur News : ऊस दरातील दुजाभवाविरोधात आमदार प्रशांत बंब आक्रमक

- राजेंद्र व्यासगंगापूर - छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ४२०० रुपये दर मिळण्यासाठी आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कमी दरातील दुजाभावाविरोधात आमदार प्रशांत बंब यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात ऊसाला प्रतिटन ४२०० रुपये दर जाहीर होत असताना मराठवाड्यात मात्र केवळ ३००० रुपये दर मिळत असल्याने हा दुजाभाब खपवून घेतला जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे..ऊस उत्पादनासाठी लागणारी मजुरी, खते, औषधे, सिंचन आणि वाहतूक खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे कमी दरामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले असून, एकाच राज्यात ऊस दरात एवढी मोठी तफावत असणे अन्यायकारक असल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले आहे..आमदार बंब यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात गंगापूर पंचायत समितीचे सभापती कविता रवींद्र चव्हाण तसेच ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीनेही ऊस निश्चितीसाठी कारखानदार आणि शेतकरी प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घेण्याची मागणी केल्याचे नमूद केले आहे. या प्रश्नावर तोडगा न निघाल्यास जुने कायगाव येथे अन्नत्याग सत्याग्रह करण्याचा इशारा समितीने दिला आहे..या पार्श्वभूमीवर आमदार प्रशांत बंब यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने सर्व साखर कारखानदारांची बैठक बोलावून प्रतिटन ४२०० रुपये दर निश्चित करण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. आता जिल्हा प्रशासन आणि साखर कारखाना काय भूमिका घेतात, याकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.