MLA Raju Navghare : हिंगोलीत ओला दुष्काळ जाहीर करा; आमदार राजु नवघरे यांनी घेतली अजित पवार यांची भेट

हिंगोली जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्यापासून सतत अतिवृष्टी होत आहे. ता. १० ते १५ सप्टेंबरपर्यंत तीन वेळा अतिवृष्टी झाली आहे.
MLA Raju Navghare Meets Ajit Pawar

पंजाब नवघरे
हिंगोली - हिंगोली जिल्ह्यात सातत्याने अतिवृष्टी होत आहे. जिवीत आणि वित्त हानी मोठी आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात ओला दुष्काळ दुष्काळ जाहीर करुन अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत द्या अशी मागणी राजु नवघरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मंगळवार (ता. १६) मुंबईत भेट घेऊन केली आहे.

