मराठवाडा

Nilanga News : दुष्काळग्रस्तांसाठी वर्षभराचे मानधन देणारे 'निलंगेकर' महाराष्ट्रातील पहिले आमदार; मुक्या जनावरांच्या चारा छावणीसाठी २५ एकर जमीनही देणार

महाराष्ट्र राज्यावर दुष्काळाचे भयाण संकट घोंगावत असताना, दुष्काळग्रस्त नागरिकांच्या मदतीसाठी आपले संपूर्ण एक वर्षाचे मानधन दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी देण्याचा निर्णय आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी घेतला आहे.
MLA Sambhaji Patil Nilangekar

MLA Sambhaji Patil Nilangekar

sakal

राम काळगे
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निलंगा - महाराष्ट्र राज्यावर दुष्काळाचे भयाण संकट घोंगावत असताना, दुष्काळग्रस्त नागरिकांच्या मदतीसाठी आपले संपूर्ण एक वर्षाचे लोकप्रतिनिधी म्हणून मिळणारे मानधन दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी देण्याचा निर्णय माजी मंत्री व निलंग्याचे विद्यमान आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी घेतला आहे. तसेच चारा उत्पादन व चारा छावणी उभारणीसाठी आपली २५ एकर जमीन देत असल्याचेही त्यांनी जाहीर करत हा निर्णय आपल्या आईच्या प्रेरणेनेच हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

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