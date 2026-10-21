Nilanga News : दुष्काळग्रस्तांसाठी वर्षभराचे मानधन देणारे 'निलंगेकर' महाराष्ट्रातील पहिले आमदार; मुक्या जनावरांच्या चारा छावणीसाठी २५ एकर जमीनही देणार

निलंगा - महाराष्ट्र राज्यावर दुष्काळाचे भयाण संकट घोंगावत असताना, दुष्काळग्रस्त नागरिकांच्या मदतीसाठी आपले संपूर्ण एक वर्षाचे लोकप्रतिनिधी म्हणून मिळणारे मानधन दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी देण्याचा निर्णय माजी मंत्री व निलंग्याचे विद्यमान आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी घेतला आहे. तसेच चारा उत्पादन व चारा छावणी उभारणीसाठी आपली २५ एकर जमीन देत असल्याचेही त्यांनी जाहीर करत हा निर्णय आपल्या आईच्या प्रेरणेनेच हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले..दसऱ्यानिमित्त नागरिकांशी संवाद साधत असताना त्यांनी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. महाराष्ट्र आज दुष्काळाच्या संकटाने होरपळत असून लातूर जिल्ह्याला त्याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. गेल्या वर्षी जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली होती. त्यामुळे जिल्ह्यातील पाण्याचे सर्व स्त्रोत भरलेले होते.परंतु यावर्षी मात्र सरासरी पावसातील ५० टक्क्याहून कमी पाऊस झाला आहे. परिणामी जिल्ह्याचा बहुतांश पाणीसाठा शून्य टक्क्यावर पोहोचला आहे. भूजल पातळी देखील खालावली असून यापुढे पडणारा पाण्याचा प्रत्येक थेंब जिरवणे आणि पाणी जपणे अनिवार्य आहे. अन्यथा पुढील वर्षी देखील पावसाचे प्रमाण कमी राहिले तर लातूर जिल्ह्याला फार मोठा फटका बसेल, अशी माहिती त्यांनी दिली..या सर्वातून आगामी काळ हा जिल्ह्यासाठी अधिक कठीण असून या काळात नागरिकांच्या मदतीसाठी पुढाकार घेण्याची इच्छा आपल्या आईजवळ बोलून दाखवली. यावेळी सुरुवात स्वतःपासून करण्याचा सल्ला आईने दिल्यानंतर हा निर्णय आपण घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच जिल्ह्यावरील हे संकट टाळण्यासाठी सर्वांच्या पुढाकाराची गरज असून सर्वांच्या मदतीने व प्रयत्नांनीच हे संकट दूर होईल, असे आवाहन त्यांनी केले..आमदार निलंगेकर यांच्या निर्णयाचे सध्या राज्यभरातून कौतुक होत असून दुष्काळग्रस्त नागरिकांसाठी अशाप्रकारचा निर्णय घेणारे ते पहिलेच लोकप्रतिनिधी ठरले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांकडून देखील त्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत तसेच कौतुक केले जात आहे. या अगोदर देखील 'निलंगेकर' यांनी लातूरच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी अनेक उपक्रम राबविलेले आहेत..आपल्या मंत्री पदाच्या कार्यकाळात इंद्रप्रस्थ जलभूमी अभियानाच्या माध्यमातून जिल्ह्याची पाणी पातळी ८ मीटरने वाढवली होती. तसेच गत दोन वर्षांपूर्वी नागरिकांमध्ये जलसंधारण, पाणी बचत आणि जिल्ह्याला अतिरिक्त पाणी मिळावे, यासाठी जलसाक्षरता रॅलीच्या मध्यातून १ हजार किमीची परिक्रमा त्यांनी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.