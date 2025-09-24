मराठवाडा

Udgir News : उदगीर मतदार संघातील आपत्तीग्रस्तांना नुकसान भरपाई द्यावी; मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे आमदार संजय बनसोडे यांची निवेदनाव्दारे मागणी

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे बुधवारी दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी लातुर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते.
cm devendra fadnavis and MLA Sanjay Bansode

cm devendra fadnavis and MLA Sanjay Bansode

sakal

युवराज धोतरे
Updated on

उदगीर, (जि. लातुर) - जगाचा पोशिंदा असलेल्या बळीराजाच्या पाठीशी महायुती सरकार खंबीरपणे उभे रहावे व उदगीर-जळकोट तालुक्यातील सन २०२५ मध्ये झालेल्या नैसर्गिक अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या नागरीकांना तात्काळ नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी एका निवेदनाव्दारे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे माजी क्रीडामंत्री आमदार संजय बनसोडे यांनी लातुर येथे केली आहे.

Loading content, please wait...
rain
MLA
Disaster
Udgir
Victims
Agriculture Loss
Compensation
flood news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com