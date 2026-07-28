Fulambri Governance : लोकांची अडवणूक थांबवा, कामे वेळेत पूर्ण करा : आमदार सुहास शिरसाठ यांचे फुलंब्रीतील अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश

फुलंब्री : शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांची कोणत्याही कारणास्तव अडवणूक करू नका. नागरिकांची कामे वेळेत, पारदर्शकपणे आणि प्रामाणिकपणे पूर्ण करा. सरकारकडून जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा असून त्या पूर्ण करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे, असे स्पष्ट निर्देश विधान परिषदेचे आमदार सुहास शिरसाठ यांनी तालुक्यातील विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांना दिले..फुलंब्री येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभागृहात तालुक्यातील सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत विविध विभागांच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रत्येक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या विभागातील सुरू असलेल्या विकासकामांची, प्रलंबित प्रकरणांची तसेच शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीची माहिती सादर केली..यावेळी मार्गदर्शन करताना आमदार शिरसाठ म्हणाले की, फुलंब्री मतदारसंघात दोन आमदार आणि जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती हे सर्व भारतीय जनता पक्षाचे असल्याने नागरिकांच्या अपेक्षा अधिक वाढल्या आहेत. या अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी प्रशासनाने लोकाभिमुख दृष्टीकोन ठेवून काम करणे आवश्यक आहे. नागरिकांना वारंवार शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत, याची प्रत्येक अधिकाऱ्याने काळजी घ्यावी..शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचविण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे. प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करावा, नागरिकांच्या तक्रारींना प्राधान्य द्यावे आणि विकासकामांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा विलंब होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचनाही आमदार शिरसाठ यांनी दिल्या. बैठकीत तालुक्यातील विकासकामे, पायाभूत सुविधा, कृषी, महसूल, शिक्षण, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, वीज, पाणीपुरवठा आणि इतर विभागांच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. अधिकाऱ्यांनी आपल्या विभागातील अडचणी तसेच प्रलंबित विषय मांडले. त्यावर आमदार शिरसाठ यांनी आवश्यक त्या सूचना देत संबंधित कामे निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. बैठकीस तालुक्यातील विविध विभागाचे शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.