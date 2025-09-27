मराठवाडा

Beed Red Alert : सिंदफणा व गोदावरी काठावरील नागरिकांनी सतर्क राहावे; आमदार विजयसिंह पंडितांचे आवाहन

आधीच पूर परिपरिस्थितीचा सामना करत असतानाच पुन्हा बीड जिल्ह्यास पावसाचा रेड अलर्टचा इशारा.
Updated on

गेवराई- आधीच पूर परिपरिस्थितीचा सामना करत असतानाच पुन्हा बीड जिल्ह्यास पावसाचा रेड अलर्टचा इशारा दिल्याने गेवराईतील सिंदफणा आणि गोदावरी काठावरील नागरिकांनी सतर्क राहून,काही प्रसंग अथवा अडचण आल्यास त्वरीत हेल्पलाईनशी संपर्क करावा असे आवाहन आमदार विजयसिंह पंडित यांनी केले आहे.

