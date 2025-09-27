Beed Red Alert : सिंदफणा व गोदावरी काठावरील नागरिकांनी सतर्क राहावे; आमदार विजयसिंह पंडितांचे आवाहन

गेवराई- आधीच पूर परिपरिस्थितीचा सामना करत असतानाच पुन्हा बीड जिल्ह्यास पावसाचा रेड अलर्टचा इशारा दिल्याने गेवराईतील सिंदफणा आणि गोदावरी काठावरील नागरिकांनी सतर्क राहून,काही प्रसंग अथवा अडचण आल्यास त्वरीत हेल्पलाईनशी संपर्क करावा असे आवाहन आमदार विजयसिंह पंडित यांनी केले आहे..बीडमधील गेवराईच्या निर्माण झालेल्या अभुतपूर्व पूर परिस्थितीला सर्वजण सामोरे जात आहोत. सिंदफणा आणि गोदावरी नदीने धोक्याची पातळी ओलांडून वाहत असल्याने त्यामुळे सर्वांनी काळजी घ्यावी. त्यासाठी मी स्वतः जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, पोलिस प्रशासन, महावितरण आणि आरोग्य विभाग यांच्या संपर्कात आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून सैन्यदल आणि एनडीआरएफ ची टीम पूर्णवेळ मतदार संघात कार्यरत आहे..आपण सर्वांनी सतर्क आणि जागरुक रहावे, पूराच्या पाण्यापासून घरातील वयोवृध्द व्यक्ति, लहान मुले, जनावरे आणि संसारोपयोगी साहित्य यांची काळजी घ्यावी. कोणालाही कसल्याही प्रकारची मदत लागल्यास सुरू करण्यात आलेल्या'शिवछत्र 'हेल्पलाईन वर तात्काळ संपर्क करावा, असे आवाहन देखील आमदार विजयसिंह पंडित यांनी केले आहे..प्रसंग अथवा अडचण आल्यास यांच्याशी संपर्क करा -कृष्णकुमार केरुळकर - ९७६७८९४१९८,अनिल गोंजारे - ९४२३३३७२३३,पंकज शिंदे - ९४०३५०५०५० आणिराम दळवे - ७५१७४७८०९० यांच्याशी संपर्क करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.