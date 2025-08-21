Georai News : गेवराई मतदार संघातील खरिपाच्या कापूस पिकाचे सरसकट पंचनामे करण्याची आमदारांनी कृषी मंत्र्याना फोनवरून केली मागणी

गेवराई - विधानसभा मतदार संघात अतिवृष्टीने झालेल्या खरिप पिकाचे नुकसान पहाता गुरूवारी गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी थेट कृषी मंत्री यांना फोन करून सरसकट पंचनामे करण्याची मागणी केली. एवढेच नाहीतर ई-पीक पाहणी अॅप्सचे सर्व्हर डाऊन असल्याने पिक पेरा नोंद होत नसल्याची कैफियत मांडली..या आठवड्यात झालेल्या ढगफुटी सदृश पावसाने गेवराई विधानसभा मतदार संघातील खरिप पिकाचे मोठे नुकसान झाले.मतदार संघातील काळेगाव थडी येथील तरुण शेतक-याचे दोन एकर सोयाबीनमध्ये गळा इतपत पाणी साचल्याने सदरील शेतक-यांनी पाण्यात उतरून आमदार विजयसिंह पंडित यांच्याकडे नुकसान भरपाईची आर्तहाक सोशल मिडियावर केली होती..मतदार संघातील कामानिमित्त आमदार हे मुंबई असल्याने बुधवार पासून आमदार विजयसिंह पंडित हे मतदार संघातील नुकसानग्रस्त भागात शेतक-यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी करत आहेत. गुरुवारी (ता. २१) पंडित यांनी गुंतेगाव, मालेगाव, बोरगाव बुद्रुक गावात शेतक-यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली..झालेले नुकसान पाहून आमदार पंडित यांनी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांना फोन करून कपाशीचे पिकाचे पंचनामे करताना सरसकट करण्यात यावे. तसेच ई-पिक नोंदीचे अॅप्स सर्व्हर डाऊन होत असल्याने ई-पिक पाहणी होत नसल्याची तक्रार केली. यावरून मंत्री यांनी नुकसानीचे पंचनामे सरसकट करण्याचे आश्वासन देत ई-पिक नोंद संदर्भात देखील तोडगा काढण्यात येईल असे कृषी मंत्र्यानी सांगीतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.