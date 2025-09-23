Georai News : सिंदफणा आणि गोदाकाठच्या नागरीकांनी सतर्क रहावे; गेवराईचे आमदार पंडितांचे आवाहन

गेवराई - बीडच्या गेवराईतील अनेक गावांमध्ये मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक गावांचे संपर्क तुटले असून, सिंदफणा नदीच्या पात्रात ठिकठिकाणी अनेक लोक अडकल्याचे चित्र आहे. या गंभीर परिस्थितीत आमदार विजयसिंह पंडित पुरग्रस्तांच्या मदतीसाठी सरसावले आहेत..सोमवारी रात्री साडेबारा वाजेच्या दरम्यान पुरात अडकलेल्या १६ नागरीकांची एनडीआरएफच्या तुकडीने केली.त्यातच पुराचे गांभीर्य पहाता पुरग्रस्तांच्या मदतीस सैन्यदलाची रेस्क्यू टीम आज बीडमध्ये दाखल झाल्याची माहीती आमदार विजयसिंह पंडित यांनी दिली.गेवराई विधानसभा मतदार संघातील गोदावरी आणि सिंदफणा नदीने उग्ररुप धारण केल्यामुळे पूरग्रस्त परिस्थिती गंभीर बनली आहे. माजी आमदार अमरसिंह पंडित आणि आमदार विजयसिंह पंडित यांच्यासह त्यांचा परिवार पूरग्रस्त भागात ठाण मांडून उभा आहे..पिंपळगाव कानडा, आहेरचिंचोली, खामगाव आणि नांदूर हवेली या सिंदफणा नदीच्या पाण्याने वेढलेल्या परिसरात पुरात अडकलेल्या अनेक लोकांची प्रशासनाच्या मदतीने सुटका करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. कलेक्टर विवेक जॉन्सन, उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव, बीडचे तहसिलदार चंद्रकांत शेळके, गेवराईचे तहसिलदार संदिप खोमने यांच्यासह प्रशासनातील अधिकारी उपस्थित होते..आमदार पंडित यांनी बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांना परिस्थितीचे गांभीर्य सांगितल्यानंतर त्यांनी प्रशासनाला सक्त सूचना दिल्या, त्यानंतर एनडीआरएफ च्या २६ जवानांची टीम सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत पुरग्रस्त मदतीस कार्यरत होती. गाळ, चिखल आणि पाण्यातून त्यांनी पुरात अडकलेल्या नांदुर हवेलीतील १६ नागरीकांची सुखरूप सुटका केली. यावेळेस विजयसिंह पंडित पुरग्रस्त भागात ठाण मांडून होते.मंगळवारी कुर्ला येथील भिल्ल वस्तीवर अडकलेल्या सुमारे पन्नासहून अधिक रहिवाशांची सैन्य दलाच्या जवानांनी सुटका केली. पिंपळगाव कानडा येथील शेतवस्तीवर राहणाऱ्या लोकांच्या सुटकेसाठी हेलिकॉप्टरची व्यवस्था करावी लागणार होती..मात्र,माजलगाव येथील कहार समाजाच्या बांधवांनी शर्तीचे प्रयत्न करून त्यांची सुटका केली. नांदुर हवेलीतील सरवदे कुटूंबातील सुमारे ७ सदस्यांना पाण्यातून बाहेर काढण्याचे काम एनडीआरएफच्या जवानांनी केले. सिरसमार्ग येथील शेतात अडकलेल्या वयोवृध्द दोन नागरीकांची एनडीआरएफ च्या जवानांनी सुखरूप सुटका केली.पूरग्रस्त आणि प्रशासन यांच्यामध्ये समन्वय करून तत्परतेने अडचणीत सापडलेल्या लोकांना मदतीचा हात दिला. मागील दोन दिवसांपासून आमदार विजयसिंह पंडित अविरतपणे पूरग्रस्त भागात सर्वदूर फिरून सर्वसामान्य लोकांना आधार आणि धिर देण्याचे काम करीत आहेत..गोदावरी,सिंदफणेच्या काठावरील नागरिकांनी सतर्क रहावेइतिहासात पहिल्यांदाच सिंदफणा नदीला एवढा मोठा महापूर आल्याचे जुने लोक सांगत आहेत. पूर परिस्थितीमुळे गोदावरी आणि सिंदफणा नदीची पाणी पातळी वाढत असून, आज रात्री पावसाचा जोर वाढल्यास नदीकाठच्या नागरीकांनी सतर्क रहावे असे आवाहन आमदार विजयसिंह पंडित यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.