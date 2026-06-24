मराठवाडा

Paithan News : पाच तरुणांचा समुद्रात बुडून मृत्यू; त्यांच्या कुटुंबांना शासनाकडून तातडीने आर्थिक मदत देण्याची आमदार विलास भुमरे यांची मागणी

विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे सरकारचे आमदार विलास भुमरे यांनी वेधले लक्ष.
MLA Vilas Bhumare demand financial aid

MLA Vilas Bhumare demand financial aid

sakal

चंद्रकांत तारु
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पैठण - पैठण मतदारसंघातील बिडकीन येथील पाच तरुणांचा गणपतीपुळे येथे समुद्रात बुडून मृत्यू झाल्याच्या दुर्दैवी घटनेप्रकरणी संबंधित कुटुंबांना शासनाकडून तातडीने आर्थिक मदत देण्याची मागणी पैठणचे आमदार विलास भुमरे यांनी मुंबई येथे सुरु असलेल्या विधानसभा अधिवेशनात सभागृहात केली.

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