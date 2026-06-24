Paithan News : पाच तरुणांचा समुद्रात बुडून मृत्यू; त्यांच्या कुटुंबांना शासनाकडून तातडीने आर्थिक मदत देण्याची आमदार विलास भुमरे यांची मागणी

पैठण - पैठण मतदारसंघातील बिडकीन येथील पाच तरुणांचा गणपतीपुळे येथे समुद्रात बुडून मृत्यू झाल्याच्या दुर्दैवी घटनेप्रकरणी संबंधित कुटुंबांना शासनाकडून तातडीने आर्थिक मदत देण्याची मागणी पैठणचे आमदार विलास भुमरे यांनी मुंबई येथे सुरु असलेल्या विधानसभा अधिवेशनात सभागृहात केली..विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे या घटनेकडे सरकारचे भुमरे यांनी लक्ष वेधले. बिडकीन येथील १९ तरुण पर्यटनासाठी गणपतीपुळे येथे गेले असताना समुद्रात बुडून हिमांशू कांबळे, प्रेम आदमने, आदित्य राऊत, अनिकेत हिवराळे आणि आनंद नरवडे या पाच तरुणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता..या घटनेनंतर मृतदेहांचा शोध घेण्यासाठी राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत तसेच स्थानिक प्रशासनाने तत्परतेने सहकार्य केल्याबद्दल विधानसभेत आभार व्यक्त करण्यात आले. प्रशासनाच्या समन्वयामुळे शोधमोहीम प्रभावीपणे राबविण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले..मृत्यूमुखी पडलेले तरुण हे आपल्या कुटुंबातील कर्ते पुरुष असल्याने त्यांच्या निधनामुळे संबंधित कुटुंबांवर मोठे आर्थिक व मानसिक संकट ओढवले आहे. या कुटुंबांचा आधारच हरपल्याने त्यांना शासनाकडून तातडीची मदत मिळणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.या पार्श्वभूमीवर मृतांच्या कुटुंबीयांना शासनाने प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत तातडीने मंजूर करावी, अशी मागणी सभागृहात करण्यात आली. या मागणीमुळे पीडित कुटुंबांना काहीसा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.