Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदी आमदार विलास भुमरे; उपाध्यक्षपदी रामराव शेळके बिनविरोध

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार विलास भुमरे यांची बिनविरोध निवड झाली. तर उपाध्यक्षपदी भाजपचे संचालक रामराव शेळके यांचीही बिनविरोध निवड झाली..महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळूनही अध्यक्षपदासाठी भाजप आणि शिंदे सेनेत मोठी रस्सीखेच सुरू होती. शेवटी अध्यक्षपद सेनेला तर उपाध्यक्ष भाजपला या एकमताने निवड झाली. जिल्हा बँकेचे नवीन संचालक मंडळ निवडण्यासाठी नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत महायुतीचे 20 पैकी 19 संचालक निवडून आले आहेत. .अध्यक्षपदासाठी आमदार भुमरे यांचा तर, उपाध्यक्ष साठी शेळके यांचे एक-एक अर्ज आल्याने त्यांची बिनविरोध निवड झाल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी समृद्ध जाधव यांनी जाहीर केले. विलास भुमरे यांच्या अध्यक्ष पदाला सुचक म्हणून पालकमंत्री संजय शिरसाठ, तर अनुमोदक म्हणून अतुल सावे होते. उपाध्यक्ष शेळके यांच्या अर्जासाठी सूचक म्हणून अर्जुन पाटील तर अनुमोदक आमदार रमेश बोरणारे होते.बैठकीला सर्व 20 संचालक उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.