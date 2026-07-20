मराठवाडा

Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदी आमदार विलास भुमरे; उपाध्यक्षपदी रामराव शेळके बिनविरोध

Ramrao Shelke elected vice chairman of district cooperative bank: महायुतीला बहुमत असूनही अध्यक्षपदावरून भाजप-शिंदे गटात रस्सीखेच; अखेर समझोत्याने भुमरे अध्यक्ष, शेळके उपाध्यक्ष बिनविरोध
Mahayuti Formula Finalised: Shiv Sena Gets Chairman Post, BJP Secures Vice Chairman

Mahayuti Formula Finalised: Shiv Sena Gets Chairman Post, BJP Secures Vice Chairman

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार विलास भुमरे यांची बिनविरोध निवड झाली. तर उपाध्यक्षपदी भाजपचे संचालक रामराव शेळके यांचीही बिनविरोध निवड झाली.

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