Marathwada Crime : मोबाइल घेण्यावरून वाद! आधी सिगारेटचे चटके दिले आणि नंतर चिरला गळा; चौघांवर गुन्हा, संशयिताला अटक

जटवाडा - पैशांची देवाण-घेवाण आणि मोबाइल फोन घेण्याच्या क्षुल्लक कारणातून एका ३० वर्षीय तरुणाला आधी सिगारेटचे चटके दिले आणि नंतर गळा चिरून खून केल्याची घटना मंगळवारी (ता. सहा) सकाळी ऊर्जाभूमी, जटवाडा परिसरात उघडकीस आली..शकील आरेफ शेख (वय ३०, रा. कासंबरी दर्गा, पडेगाव) असे मृताचे नाव आहे. याप्रकरणी छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला. पोलिसांनी एकाला ताब्यात घेतले. सय्यद सिराज अली सय्यद नसेर अली असे अटकेतील संशयिताचे नाव असल्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक विवेक जाधव यांनी सांगितले..सलमान आरेफ शेख (वय २८, रा. फुलेनगर, पंढरपूर) यांनी तक्रार दिली. शेख हे रिक्षा चालवितात. त्यांचा मोठा भाऊ शकील आरेफ शेख आणि आई हे दोघे पडेगावात राहतात. आठ ते दहा दिवसांपूर्वी सलमान यांच्या आईच्या मोबाइलवर कॉल करून शकीलबाबत विचारणा करण्यात आली होती. हा फोन सिराजचाच होता.शकील हा रविवारी घरी आला होता. रात्री सिराज आणि अन्य मित्रांसह तो बाहेर गेला. परंतु, दोन दिवसांपासून तो परतलाच नाही. नेहमीप्रमाणे तो गेला असेल यामुळे घरच्यांनी याकडे लक्ष दिले नाही. दरम्यान, मंगळवारी सकाळी जटवाडा परिसरात घटना उघडकीस आल्यानंतर दुपारी पोलिस शोध घेत पडेगाव परिसरातील घरी पोचले..सलमानच्या आईला त्यांनी फोनही केला. फोटोवरून मृत हा शकीलच असल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतर संशयित छोटा सिराज, मोठा सिराज, जब्बार आणि कबीर या चौघांविरेाधात गुन्हा नोंद झाला. तपास पोलिस उपनिरीक्षक सचिन गाडेकर हे करीत आहेत.आईला म्हणाला, थोड्या वेळात परततो...शेवटच्या वेळी शकील हा रविवारी घराबाहेर पडताना सिराज घरी आला. आईला आम्ही बाहेर जाऊन थोड्या वेळात परत येतो असे म्हणून तो निघाला. परंतु, तो परतलाच नाही. यानंतर मंगळवारी थेट त्याच्या खुनाची वार्ता घरी कळाली आणि अख्खे कुटुंब शोकात बुडाले. सलमान याच्या आईच्या मोबाइलवर सिराजने आठ ते दहा दिवसांपूर्वी फोन करून माझा मोबाइल आणि पैसे परत द्यायला सांगा नाही तर खून करेल, अशी धमकी दिली होती..हद्दीवरून पोलिसांमध्ये सायंकाळपर्यंत वादएकीकडे तरुणाची हत्या झालेली असताना हद्द कुणाची यावरून पोलिसांमध्ये दिवसभर वाद सुरू असल्याचे पाहावयास मिळाले. मृतदेह सापडताच छावणी आणि दौलताबाद पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक रेखा लोंडे व कर्मचारी हे घटनास्थळी आले.परंतु, हद्द कुणाची यावरून वाद झाला. दौलाताबाद पोलिसांनी मृतदेह घाटी रुग्णालयात नेला. छावणी पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक विवेक जाधव आणि अन्य पोलिस कर्मचारी पोचले. सायंकाळी ही हद्द छावणी पोलिस ठाण्याची असल्याचे समोर आले. त्यानंतर तेथे गुन्हा नोंद करण्यात आला..सिगारेटचे चटके, नसा कापून हत्याचौघांनी शकीलला सोबत नेले. दिवसभर सोबत राहिल्यानंतर रात्री निर्जन स्थळी नेत मारहाण केली. यानंतर त्याच्या पायाला सिगारेटचे चटके दिले; तसेच हाताच्या नसा कापून गळा चिरून हत्या केली. मृतदेह हा ऊर्जाभूमीच्या डोंगरात फेकून दिल्याचे समोर आले..