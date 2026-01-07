मराठवाडा

Marathwada Crime : मोबाइल घेण्यावरून वाद! आधी सिगारेटचे चटके दिले आणि नंतर चिरला गळा; चौघांवर गुन्हा, संशयिताला अटक

एका ३० वर्षीय तरुणाला आधी सिगारेटचे चटके दिले आणि नंतर गळा चिरून खून केल्याची घटना जटवाडा परिसरात आली उघडकीस.
crime

crime

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जटवाडा - पैशांची देवाण-घेवाण आणि मोबाइल फोन घेण्याच्या क्षुल्लक कारणातून एका ३० वर्षीय तरुणाला आधी सिगारेटचे चटके दिले आणि नंतर गळा चिरून खून केल्याची घटना मंगळवारी (ता. सहा) सकाळी ऊर्जाभूमी, जटवाडा परिसरात उघडकीस आली.

Loading content, please wait...
crime
death
Youth
mobile
throat
Cigarette
Dispute

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com