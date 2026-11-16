Maharashtra Crime: कीर्तन करून मठात परतले, सकाळी खोलीत आढळला महाराजांचा मृतदेह; मोबाईल गायब असल्याने गूढ वाढले, नेमकं काय घडलं?

पारध: भोकरदन तालुक्यातील अवघडराव सावंगी येथे ह.भ.प. दौलत रामनाथ सातपुते महाराज (वय ४१) उर्फ महंत देवेंद्र चैतन्य स्वामी यांचा मृतदेह राहत्या खोलीत गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, घटनास्थळावरून त्यांचा मोबाईल फोन गायब असल्याने या मृत्यूबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...दौलत सातपुते महाराज हे मूळचे मुसळगाव, (ता. सिन्नर, जि. नाशिक) येथील रहिवासी होते. मागील आठ ते दहा वर्षांपासून ते भोकरदन तालुक्यातील अवघडराव सावंगी येथील पाताळेश्वर मंदिर परिसरातील मठात वास्तव्यास होते. कीर्तन आणि समाजप्रबोधनाच्या माध्यमातून ते परिसरात परिचित होते. तरुणांनी व्यसनांपासून दूर राहावे, आई-वडिलांची सेवा करावी आणि राष्ट्रसेवेला प्राधान्य द्यावे, असा संदेश ते आपल्या कीर्तनातून देत असत..रात्री कीर्तन, सकाळी मृत्यूची बातमीमिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी (ता. 14)रात्री सुमारे दहा वाजेपर्यंत अवघडराव सावंगी येथे त्यांचे कीर्तन झाले. कीर्तन संपल्यानंतर ते नेहमीप्रमाणे मठातील आपल्या खोलीत झोपण्यासाठी गेले. मात्र, रविवारी (ता. 15)सकाळी बराच वेळ होऊनही ते खोलीबाहेर न आल्याने मंदिरात दर्शनासाठी आलेल्या गावकऱ्यांना संशय आला.गावकऱ्यांनी त्यांचा शोध घेतला. त्यानंतर खोलीत पाहणी केली असता भगव्या रंगाच्या रुमालाच्या साहाय्याने गळफास घेतलेल्या अवस्थेत त्यांचा मृतदेह आढळून आला. सकाळी सुमारे दहा वाजण्याच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली..घटनास्थळी फॉरेन्सिक पथक; मोबाईलचा शोध सुरूघटनेची माहिती मिळताच पारध पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन खामगळ यांनी पोलीस पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन फॉरेन्सिक पथकालाही पाचारण करण्यात आले. पथकाने घटनास्थळाची तपासणी करून आवश्यक पुरावे गोळा केले. याप्रकरणी पारध पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे..या प्रकरणातील महत्त्वाची बाब म्हणजे महाराजांचा मोबाईल फोन घटनास्थळी आढळून आलेला नाही. कीर्तन करून मठात परतल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्यांचा मृतदेह आढळणे आणि मोबाईल गायब असणे, यामुळे या घटनेचे गूढ वाढले आहे. मोबाईल नेमका कुठे गेला, तो हरवला की त्यामागे अन्य काही कारण आहे, याचा तपास पोलीस करत आहेत. मृतदेह वालसावंगी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात शवविच्छेदन करून सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास वैद्धीक पद्धतीने अंत्यसंस्कार करण्यात आले..महंत देवेंद्र चैतन्य स्वामी यांचा मृत्यू हा गळफास घेऊन झाल्याचे शवविच्छेदन अहवालनुसार स्पष्ट झाले. असून,त्यांचा मोबाईल गायब असल्यामुळे संशय वाढला आहे.त्यामुळे त्यांचा शेवटचा कॉल कोणाशी झाला. याबाबत सीडीआर काढून नेमके आत्महत्या का... केली..?बाबत पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे.-सचिन खामगळ, सहायक पोलिस निरीक्षक, पारध..Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.महाराजांच्या मृत्यूमागील नेमके कारण काय, आणि गायब झालेल्या मोबाईलचे गूढ काय, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. पोलीस तपासानंतरच या प्रकरणातील सत्य समोर येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.