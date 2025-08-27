मराठवाडा

Dharashiv Crime: कौटुंबिक वादातून आईचा खून; मुलगा व सुनेविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल

Crime News: लोहारा (धाराशिव) येथे कौटुंबिक वादातून मुलगा व सुनेने आईची बेदम मारहाण करून हत्या केली. पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न अखेर फसला.
Dharashiv Crime
Dharashiv Crimesakal
नीलकंठ कांबळे
Updated on

लोहारा (जि. धाराशिव): कौटुंबिक वादाच्या कारणावरून मुलाने व सुनेने आईचा खून केल्याची धक्कादायक घटना लोहारा शहरात उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी मुलगा व सुनेविरुद्ध लोहारा पोलिस ठाण्यात मंगळवारी (ता. २६) रात्री उशिरा खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, आरोपीने संशय येऊ नये म्हणन केलेला बनाव उघड झाला.

