Bhoom News : रास्ता रोको केल्याने शेतकरी पुत्रावर गुन्हा दाखल; खासदार ओमराजे निंबाळकर संतप्त

माजी नगराध्यक्ष यांच्यासह काही राजकीय व शेतकरी पुत्रावर गुन्हे दाखल केल्याने भूम येथे संताप.
mp omraje nimbalkar

mp omraje nimbalkar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
- धनंजय शेटे

भूम - सरकारने शेतकऱ्याची कर्जमाफी करावी या मागणीसाठी गेल्या पाच दिवसापासून उपोषणास बसलेल्या ह.भ.प. सतीश कदम महाराज यांच्या उपोषणास पाठिंबा दिला म्हणून भूम येथे काल लाक्षणिक रास्ता रोको व आंदोलन केलेल्या तालुक्यातील ८० शेतकऱ्यावरती पोलीस प्रशासनाने गुन्हे दाखल केले.

