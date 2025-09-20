Bhum News : भर पावसात खासदार ओमराजे निंबाळकर यांची साबळेवाडी येथे भेट

- धनंजय शेटेभूम - भूम तालुक्यातील मौजे साबळेवाडी येथे दोन दिवसापूर्वी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे तलाव फुटल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले असल्याने या ठिकाणी प्रशासनाच्या वतीने पाहणी केली असताना सुद्धा लोकप्रिय खासदार ओमराजे निंबाळकर यांना न राहिल्याने त्यांनी तात्काळ भूम शहरानजीक असलेले साबळेवाडी या गावी जाऊन पाझर तलाव फुटल्याचे पाहणी करून त्या भागातील शेतकऱ्यांची वार्तालाप करून त्यांना शासनाचा लाभ मिळवून दिला जाईल, त्यासाठी आपण निश्चित रहा, असा शब्द देण्यात आला..सर्व शेतकऱ्यांना संबोधित करताना सांगितले की, बाबा शासनाकडून मिळणारी मदत ही अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाच जास्त प्रमाणात मिळत असल्याने आपण सर्वांनी एकाच्याच नावावर जास्त प्रमाणात क्षेत्र न ठेवता आपल्या कुटुंबातील लोकांच्या नावाने क्षेत्र करून घ्या. जेणेकरून आगामी काळात जर निसर्गाचा अन्याय झाला तर त्याचा लाभ आपल्या सर्व कुटुंबधारकांना मिळावा, या हेतूने प्रयत्न करा तसेच तहसीलदार यांना तात्काळ पंचनामे करून मदत कशी मिळेल, याची सुद्धा आपण पालक या नात्याने तात्काळ रुपी मार्गी लावा असे सांगितले..या दौऱ्याप्रसंगी भूमचे तहसीलदार जयवंतराव पाटील कृषी अधिकारी अतुल ढवळे, लघु पाटबंधारे विभागाचे सर्व विभागाचे अधिकारी मंडळ अधिकारी पाटील कृषी सहाय्यक सौ. राऊत, शिवसैनिक मेघराज पाटील, भगवान बांगर, तालुका अध्यक्ष अनिल शेंडगे, दीपक मुळे, प्रल्हाद आडागळे युवा सेना जिल्हाध्यक्ष, डॉक्टर चेतन बोराडे बालाजी कुटे, माऊली शाळू आधी शिवसैनिक पदाधिकारी आणि शेतकरी बांधव उपस्थित होते..प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळावी, असेच पंचनामे करा, अल्पभूधारक शेतकरी एकही राहता कामा नये व पाझर तलावाला तात्काळ भेटी द्या. जे पाझर तलाव फुटण्याच्या मार्गावर आहेत त्या ठिकाणी तात्काळ पाणी निचरा होण्यासाठी उपाययोजना करा.- खा. ओमराजे निंबाळकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.