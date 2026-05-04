Line Fire: सय्यदपुरात महावितरणची मुख्य तार तुटून रस्त्यावर भीषण आग

कायगाव : गंगापूर तालुक्यातील सय्यदपुर येथे सोमवारी ता.४ रोजी रात्री आठ वाजून चाळीस मिनीटांनी महावितरणची एसटी लाईनची मुख्य तार तुटून थेट मुख्य रस्त्यावर पडली. तारेतून प्रवाहित होणाऱ्या विद्युत धारेमुळे डांबरी रस्त्यावर मोठे खड्डे पडले. घर्षणाने उडालेल्या ठिणग्या शेजारील शेतबांधावर पडून कोरड्या गवताने पेट घेतला आणि भीषण आग लागली..सुदैवाने त्यावेळी लगतच्या शेतात पाणी भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनी ही घटना पाहिली. त्यांनी तातडीने धाव घेत आरडाओरड करून रस्त्यावरील लोकांना विद्युत धोक्याबाबत सावध केले. त्यामुळे मोठी जीवितहानी टळली.."शाळेजवळच घटना, दिवसा झाली असती तर..."शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त करत सांगितले की, हीच घटना जर दिवसा घडली असती तर बाजूलाच जिल्हा परिषदेची शाळा आहे.तेथे नागरिकांची गर्दी असते. मोठा अनर्थ घडला असता. रात्री रस्त्यावर रहदारी नव्हती म्हणून संकट टळले..आठवड्यात दुसऱ्यांदा तार तुटलीगावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार एकाच आठवड्यात दुसऱ्यांदा याच लाईनची तार तुटून रस्त्यावर पडली आहे. महावितरण कंपनीला वारंवार सांगूनही दुर्लक्ष केले जाते. पिंपळवाडी सय्यदपुरला नेमका वायरमन कोण हाच प्रश्न असल्याची खंत ग्रामस्थांनी व्यक्त केली..शेतकऱ्यांनी विझवली आगदिलीप शिंदे, बाळू मस्के, गणेश मस्के, सचिन शिंदे, बाबासाहेब शिंदे, आलिम शेख, अल्ताफ शेख, भाऊराव शिंदे, शांतीलाल म्हस्के, सलीम शेख यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून रात्रीच्या अंधारात शर्तीचे प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणली.ग्रामस्थांची मागणीपिंपळवाडी सय्यदपुर या दोन्ही गावांच्या मधून जाणारी एसटी लाईन गावाच्या एका बाजूने वळवून सुरळीत करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. तार तुटून पडल्यानंतर शेतकऱ्यांनी महावितरण च्या लोकांना तत्काळ फोन केले पण ते लवकर फोनच घेईना. तसे लाईटच्या समस्या वाबत वारंवार सांगून देखील तार तुटण्याच्या घटना घडत आहे. कर्तव्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्या वीज वितरण कंपनीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांबाबत शेतकऱ्यांनी तीव्र शब्दात रोष व्यक्त केले आहे.